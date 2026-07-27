Honda e Nissan insieme per sviluppare il cervello dei modelli futuri. Sistema operativo comune per veicoli di nuova generazione

Honda e Nissan hanno deciso di sviluppare congiuntamente un sistema operativo che fungerà da «cervello» dei veicoli di nuova generazione, basato sulla piattaforma OS di Nissan. Lo riferiscono fonti a conocenza del dossier all'agenzia Kyodo, secondo cui l'intesa rientra nella strategia di standardizzazione dei due gruppi giapponesi e arriva dopo progressi nello sviluppo tecnico, con l'obiettivo di accelerare la produzione di veicoli di prossima generazione per competere con i principali costruttori di Stati Uniti e Cina. Le due case automobilistiche prevedono inoltre di condividere le centraline elettroniche (ECU) che gestiscono i sistemi del veicolo sulla base delle istruzioni impartite dal sistema operativo.

L'accordo formale potrebbe arrivare già ad agosto. Nell'ambito della collaborazione, era stata valutata anche l'ipotesi che Nissan producesse veicoli Honda negli Stati Uniti, dicono le fonti, ma le due aziende hanno scelto di dare priorità alla cooperazione sullo sviluppo dei veicoli di nuova generazione, ritenuta cruciale per il futuro del settore. I cosiddetti «software-defined vehicles» si distinguono per la capacità di ricevere aggiornamenti software via internet, che consentono di aggiungere funzionalità come la guida autonoma. Finora, avendo ciascuna casa un proprio sistema operativo, gli sforzi di standardizzazione dell'OS della centralina elettronica centrale si erano arenati, poiché la condivisione avrebbe reso più difficile per ciascun gruppo recuperare i costi di sviluppo, secondo la fonte.