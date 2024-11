Honda, giù l'utile nel I° semestre (-20%), riviste al ribasso anche stime vendite auto da 3,9 a 3,8 milioni di unità

Honda Motor ha tagliato le sue previsioni annuali per le vendite di auto e l'utile netto dopo aver registrato un calo degli utili nel primo semestre. La casa automobilistica giapponese ha dichiarato che l'utile netto è sceso del 20% rispetto all'anno precedente a 494,68 miliardi di yen, equivalenti a 3,26 miliardi di dollari, per i sei mesi conclusi il 30 settembre. Questo dato ha mancato la stima di 690,93 miliardi di yen formulata dal fornitore di dati Quick. Per l'anno fiscale che si concluderà a marzo 2025, l'azienda ha previsto un calo dell'utile netto del 14% a 950,00 miliardi di yen, rispetto alla precedente previsione di un calo del 9,7%. La casa automobilistica prevede ora di vendere 3,8 milioni di autovetture nell'anno fiscale in corso, in calo rispetto ai 3,9 milioni di unità previsti in precedenza.

Le sue attività in Cina, viene spiegato, sono state recentemente in difficoltà a causa dell'intensa concorrenza sui prezzi del mercato e dell'abbandono da parte dei consumatori delle auto con motore a combustione. Honda e altre case automobilistiche giapponesi producono da tempo veicoli ibridi, ma sono in ritardo rispetto ad aziende come Tesla o la cinese BYd per quanto riguarda i veicoli elettrici a batteria pura.