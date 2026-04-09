Honda, Hans De Jaeger presidente e responsabile Europa, Medio Oriente e Africa. Primo manager non giapponese a guidare una regione

Hans De Jaeger è diventato il nuovo presidente e responsabile regionale di Honda per l'area Emea (Europa, Medio Oriente e Africa), primo manager non giapponese a guidare una regione del costruttore giapponese. Prende il posto di Katsuhisa Okuda che lascia l'azienda per pensionamento. Di nazionalità belga, De Jaeger vanta quasi 30 anni di esperienza all'interno del gruppo Honda. La sua nomina a primo responsabile regionale non giapponese è il culmine di un percorso iniziato in settori fondamentali della catena del valore.

Entrato nel 1987 nella fabbrica ha iniziato lavorando nelle divisioni risorse umane e logistica. Ha anche gestito attività di assistenza post-vendita, HR e operazioni in diversi Paesi, tra cui Italia, Polonia e Dubai. È stato presidente della filiale Honda Benelux e nel 2024 era diventato senior vice president con responsabilità diretta per le divisioni auto, moto, power products e marine in Europa, ultima carica ricoperta prima della nomina a presidente Emea.. In questa posizione gli subentra Jean-Marc Streng, altro manager di grande esperienza che ha lavorato in Honda negli ultimi 19 anni, dopo un lungo periodo presso il Gruppo Volkswagen dove era entrato nel 1998.