Honda negli Usa punta a rifornirsi di batterie per i suoi veicoli ibridi da Toyota

In vista dell'entrata in vigore dei dazi negli Stati Uniti emergono manovre di riallineamento tra le case auto giapponesi, principale mercato di rifermento per il settore auto del Sol Levante. Secondo quanto anticipato dalla Agenzia Kyodo, la Honda Motor intende acquistare le batterie per i veicoli ibridi prodotti negli Usa da uno stabilimento di Toyota già esistente nel Paese, nello stato del Nord Carolina, «per meglio adattare» la propria catena di approvvigionamento a partire dal prossimo aprile, il periodo che in Giappone segna l'inizio dell'anno fiscale. Fino ad ora Honda acquistava batterie da aziende manifatturiere giapponesi e da altre regioni fuori dagli Stati Uniti, per impiegarle nella sua produzione in Nord America.

La rara collaborazione tra le due maggiori case automobilistiche giapponesi, dicono gli analisti, si rende necessaria mentre l'industria automobilistica mondiale si dimostra sempre più diffidente nei confronti della politica commerciale di Trump, determinato a introdurre dazi del 25% sulle importazioni di auto. Tale progetto consentirà a Honda di acquistare le batterie negli Stati Uniti senza dover sostenere l'onere di ulteriori tariffe, avvantaggiando al tempo stesso Toyota, in quanto l'aumento della produzione ridurrà i costi di produzione. Secondo i dati più recenti, la domanda di auto ibride accelera negli Stati Uniti, mentre le vendite di veicoli elettrici mostrano una frenata, dopo la marcia indietro di Trump rispetto alle iniziative del suo predecessore, Joe Biden, in materia di energia pulita, sostenendo invece la produzione di energie fossili negli Stati Uniti. Honda ha venduto circa 310.000 auto ibride negli Stati Uniti nel 2024, equivalenti a oltre il 20% delle proprie vendite, e ha annunciato di voler raddoppiare i volumi a livello globale del 2023, escludendo quelle in Cina, a 1,3 milioni di unità nel 2030.