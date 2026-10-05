Honda, in Italia oltre 74 mila immatricolazioni moto nei primi 9 mesi del 2026. Casa giapponese al 23,7% di quota

Honda ha chiuso i primi nove mesi del 2026 con 74.155 immatricolazioni sul mercato italiano delle due ruote e una quota del 23,7%. La casa giapponese si conferma al vertice sia nel comparto moto, con 16.142 unità e il 13,4% di quota, sia in quello degli scooter, dove raggiunge 58.013 immatricolazioni e supera il 30%. Il risultato è sostenuto da una gamma articolata, con una presenza nei principali segmenti del mercato. Nel mondo Adventure, la Transalp registra 2.619 immatricolazioni e conquista la prima posizione nel segmento Mid On-Off, con oltre 450 unità di vantaggio sul secondo modello. L'Africa Twin raggiunge invece 2.846 unità, in crescita del 21,4% rispetto allo stesso periodo del 2025. Insieme, i due modelli arrivano a 5.465 immatricolazioni.

Nel comparto Touring, la NT1100 totalizza 469 unità nei primi nove mesi, mentre la nuova CB1000GT, arrivata sul mercato nel corso del 2026, raggiunge già 232 immatricolazioni, 90 delle quali nel solo mese di settembre. Cresce anche la presenza Honda nel segmento delle supersportive. La CBR600RR registra 611 immatricolazioni, con un incremento del 127% rispetto ai primi nove mesi del 2025. La GB350S arriva a 1.415 unità, mentre NC750X e CB750 Hornet raggiungono rispettivamente 1.839 e 1.116 immatricolazioni. Tra gli scooter, X-ADV totalizza 5.885 unità al 30 settembre e un vantaggio di quasi 1.200 esemplari sul secondo classificato. ADV350 raggiunge invece 5.396 immatricolazioni. Il contributo più consistente arriva però dalla famiglia SH. SH125i, SH150i e SH350i totalizzano complessivamente 35.254 unità nei primi nove mesi dell'anno.

Il dato è in crescita di oltre 6.200 immatricolazioni rispetto alle 29.045 del 2024, con un incremento superiore al 21%. SH125i è il modello più venduto della famiglia, con 16.658 unità e oltre 10.300 immatricolazioni di vantaggio sul secondo modello del segmento. SH150i raggiunge 8.465 unità e guida a sua volta la categoria, mentre SH350i arriva a 10.131 immatricolazioni, superando la soglia delle 10 mila unità. A questi numeri si aggiungono le 4.025 immatricolazioni di SH Mode 125.