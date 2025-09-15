Honda, il presidente Mibe in visita allo stabilimento di Atessa. L'incontro con gli operatori dei reparti produttivi

Lo stabilimento Honda di Atessa (CH) ha ricevuto la visita del presidente di Honda Motor Co., Toshihiro Mibe, e del presidente di Honda Motor Europe Ltd., Katsuhisa Okuda, oltre che di una delegazione del top management del gruppo. Nel corso della giornata sono state visionate le principali aree produttive del sito, con particolare attenzione in merito a logistica, gestione energetica e qualità dei processi e progetti di sviluppo legati ai nuovi modelli.

Inoltre, il presidente Mibe ha incontrato direttamente gli operatori dei reparti produttivi, è stato protagonista di un round table con il management locale ed una rappresentanza di giovani associati, ed ha piantato un albero d'ulivo nell'azienda come simbolo dell'attenzione per la crescita e il rinnovamento. «La visita del Presidente Mibe rappresenta un riconoscimento importante per Honda Italia e per il ruolo che il nostro stabilimento di Atessa riveste nella strategia europea del gruppo - ha dichiarato Shinichi Ikeda, presidente Honda Italia - da oltre cinquant'anni questo sito è sinonimo di eccellenza produttiva e capacità di innovazione».