Honda registra una perdita operativa di 2,6 miliardi di dollari, la prima dal 1957. Revisione strategia dei veicoli elettrici negli Usa

Honda ha annunciato oggi la sua prima perdita operativa dal 1957, a seguito di una profonda revisione della sua strategia per i veicoli elettrici negli Stati Uniti. La seconda casa automobilistica giapponese dopo Toyota ha dichiarato che la perdita operativa dello scorso anno, pari a 414,3 miliardi di yen (2,6 miliardi di dollari), è dovuta a ingenti svalutazioni contabili nel settore dei veicoli elettrici. Honda ha inoltre riportato una perdita netta di 423,9 miliardi di yen, la prima da quando ha iniziato a pubblicare i risultati consolidati nel 1977. A marzo, Honda aveva annunciato la cancellazione del lancio e dello sviluppo di alcuni modelli di veicoli elettrici negli Stati Uniti, con conseguenti svalutazioni e altri oneri per 2.500 miliardi di yen (16 miliardi di dollari).

Honda ha attribuito la colpa a un «cambiamento di politica governativa» da parte dell'amministrazione del presidente statunitense Donald Trump, tra cui l'introduzione di dazi all'importazione e l'abolizione degli incentivi fiscali per gli acquirenti di veicoli elettrici. Si è inoltre affermato che si è registrato un «calo di competitività" dei prodotti Honda in Cina e in altri paesi asiatici. Anche altre case automobilistiche giapponesi stanno soffrendo, schiacciate dai dazi statunitensi, dalla guerra in Medio Oriente e dalla forte concorrenza dei rivali cinesi. Toyota, il più grande produttore di auto al mondo per numero di unità vendute, ha previsto la scorsa settimana un calo del 22% dell'utile netto per l'anno fiscale in corso, sebbene in aumento rispetto ai 25 miliardi di dollari dell'anno precedente. Nissan, che sta chiudendo stabilimenti e tagliando migliaia di posti di lavoro, ha riportato mercoledì una perdita netta di 3,4 miliardi di dollari per l'anno scorso, ma ha previsto un ritorno all'utile.