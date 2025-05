Honda ridurrà del 30% gli investimenti nei veicoli elettrici. Troppo lenta crescita delle Bev in Usa e in Europa

Honda ridurrà del 30% il piano di investimenti sullo sviluppo dei veicoli elettrici (EV) fino al 2030, a fronte di una crescita del settore inferiore alle aspettative. La revisione, fino a circa 7.000 miliardi di yen (43 miliardi di euro), dai precedenti 10.000 miliardi di yen, comporta anche il rinvio di due anni, rispetto al 2028 inizialmente previsto, di un piano di investimenti da 1.500 miliardi di yen per l'avvio delle attività di nuovi impianti EV in Canada, e un impianto di batterie. Il presidente di Honda, Toshihiro Mibe, ha dichiarato in una conferenza stampa che la lenta crescita dei veicoli elettrici in Nord America e in Europa e le recenti misure di alleggerimento delle normative ambientali nel settore automobilistico, in primo luogo in California, hanno portato la casa auto a formulare la più recente revisione.

Il secondo produttore nipponico per volumi di vendita, ha inoltre dichiarato che il rapporto tra le immatricolazioni di veicoli elettrici e il totale delle vendite nel 2030 dovrebbe essere di circa il 20%, abbassando la stima del 30% previsto in precedenza. Appena un anno fa, nel maggio del 2024, Honda aveva annunciato che avrebbe raddoppiato gli investimenti nella tecnologia EV portandoli a circa 10.000 miliardi di yen fino all'anno fiscale 2030, a causa della concorrenza agguerrita della rivale statunitense Tesla, e la cinese BYD. Nonostante la revisione del piano, Mibe ha dichiarato che «i veicoli elettrici saranno la soluzione ottimale per raggiungere la neutralità delle emissioni di carbonio in una prospettiva a lungo termine».