Honda rinnova il logo dell’H per le sue automobili accompagnando la trasformazione della mobilità

Honda si appresta a ristilizzare il marchio della H che contraddistingue tutte le proprie automobili ed è il simbolo di uno dei tanti business che il costruttore giapponese porta avanti in molteplici campi, con lo stesso nome, ma con contrassegni diversi.

Si tratta di un cambiamento comunque epocale perché è dal 1963 che la lettera H campeggia sulle automobili Honda e, per quanto aggiornata nel corso degli anni, accompagna la crescita di uno dei protagonisti dell’industria, del motorismo e della tecnologia a livello mondiale. La nuova H segue lo spirito dei tempi con una forma più semplice, più bidimensionale e più adatta sia alla comunicazione digitale sia a poter essere utilizzata con la retroilluminazione.

La nuova H arriva in prossimità dell’avvento della nuova generazione di veicoli elettrici della 0 Series dove la nuova H è già ben visibile sui concept che ne anticipano lo stile. La semplicità della forma è, come recita il comunicato che accompagna la novità, “creare nuovi EV da zero attraverso il tornare al punto di partenza di Honda come costruttore”. La nuova H farà la sua comparsa su un veicolo di serie dal 2027 e non campeggerà solo sugli elettrici, ma anche sugli ibridi di prossima generazione.

La nuova H tuttavia non si vedrà solo sulle automobili Honda, ma amplierà il proprio spettro attuale di utilizzo venendo impiegata per tutte le espressioni del business automobilistico e della mobilità, compresi i punti di contatto con il cliente come i concessionari, le iniziative di comunicazione e le competizioni. C’è dunque da aspettarsi che lo vedremo anche sulle Aston Martin di Formula 1, nella IndyCar Series e nei campionati GT e Turismo dove i motori e le automobili Honda si fanno onore.