Honda: utile -39% nel 2° trimestre ma alza le stime a 4,94 mld di dollari. E investe in Usa in una nuova fabbrica

Honda, il secondo gruppo giapponese produttore di auto, ha registrato nel secondo trimestre dell'esercizio 2026-2027 un calo del 39% dell'utile operativo, che si è attestato a 118 miliardi di yen. Il risultato, ha spiegato l'azienda, è legato all'andamento dei costi di componenti e materiali — legati al conflitto in Medio Oriente — e al crollo delle vendite in Cina. Malgrado ciò Honda ha alzato del 20% le previsioni di profitto annuale, portandola a 780 miliardi di yen (4,94 miliardi di dollari) dai precedenti 650 miliardi di yen.

Honda costruirà un nuovo stabilimento automobilistico con un investimento di 3 miliardi di dollari nello stato americano dell'Ohio per la produzione di veicoli ibridi, con un investimento che creerà 2.000 posti di lavoro. Lo ha annunciato la casa automobilistica giapponese, precisando che l'impianto avrà una capacità produttiva annua di 240.000 veicoli e avvierà l'attività nel 2029, previa approvazione delle autorità competenti. Il nuovo sito sorgerà tra gli stabilimenti esistenti di East Liberty e Marysville e sarà il quinto polo di produzione di massa e il nono impianto legato all'auto di Honda negli Stati Uniti: si tratta del primo nuovo sito produttivo nel Paese in circa vent'anni.

L'investimento porterà la capacità produttiva statunitense del gruppo a circa 1,3 milioni di veicoli l'anno e quella nordamericana a 1,9 milioni. Honda ha motivato la decisione con la crescente domanda di veicoli ibridi in Nord America. L'azienda ha inoltre annunciato ulteriori investimenti in Ohio, Georgia e Alabama - dove realizzerà un nuovo motore ibrido V6 e riconvertirà gli impianti di trasmissioni, e un impegno da 867 milioni di dollari canadesi, circa 613 milioni di dollari, per le attività in Canada, di cui 166 milioni per lo stabilimento di Alliston, Ontario, che manterrà 4.000 dipendenti. Il governo canadese investirà 313 milioni di dollari canadesi nel progetto di Alliston.

L'annuncio rientra in un più ampio piano di espansione annunciato a maggio, che prevede 15 nuovi modelli ibridi Honda e Acura nel mondo entro il 2030, ma anche la rinuncia agli obiettivi di vendita di veicoli elettrici e la sospensione a tempo indeterminato di un progetto EV da 11 miliardi di dollari in Canada, nell'ambito di una svalutazione da 9 miliardi legata all'elettrico. La mossa segue una serie di annunci di grandi investimenti da parte di case automobilistiche straniere negli Usa, mentre l'amministrazione Trump ha imposto dazi al settore: tra queste Audi, con un impianto da 4 miliardi in Georgia, e Toyota, con 3,6 miliardi per una linea di assemblaggio in Texas.