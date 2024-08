Honda, utile trimestre cresce sopra le attese a 2,73 miliardi di dollari. In crescita dell'8,7%

PER MARCA

Honda chiude il primo trimestre dell'anno fiscale con un utile netto di 394,66 miliardi di yen (circa 2,73 miliardi di dollari) in crescita dell'8,7% sul trimestre di confronto e meglio delle attese degli analisti (338 miliardi). Il costruttore nipponico ha spiegato la crescita con un miglioramento sia dalle vendite di auto che di moto e nonostante la debolezza del mercato cinese. A favorire la crescita dell'utile anche lo yen debole. I ricavi del trimestre sono stati pari a 5,40 trilioni (+17%). Honda ha confermato la guidance per l'intero esercizio. L'indebolimento della valuta nipponica da un lato rende le auto del produttore giapponese più competitive sui listini dei mercati esteri e dall'altro alza il valore dei profitti realizzati all'estero in termini di yen.