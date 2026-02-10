Honda: utili in calo del 42% negli ultimi 9 mesi del 2025 a 2,25 mld di euro. Pesano i dazi Usa

I dazi statunitensi sul settore auto introdotti dall'ammnistrazione Trump, e lo yen più forte rispetto ai parametri attuali, pesano sugli utili della Honda nel periodo tra aprile e dicembre. Il secondo costruttore auto nipponico per volumi di vendita ha registrato una flessione del risultato netto del 42% negli ultimi 9 mesi del 2025, a 465,4 miliardi di yen, pari a 2,25 miliardi di euro, rispetto agli 805 miliardi di yen dello stesso periodo di riferimento dell'anno prima. Flessione anche per il fatturato, nella misura del 2,2%, a quasi 16.000 miliardi di yen, mentre l'utile operativo è crollato del 48% a 591 miliardi di yen.

La casa auto ha lasciato invariate le stime su utile netto e il risultato operativo - rispettivamente a 300 miliardi e 550 miliardi per l'anno fiscale in corso che termina a fine marzo, mentre ha migliorato le previsioni sul fatturato a quota 21.100 miliardi di yen a fronte della progressiva svalutazione dello yen sul dollaro, da un livello di 145 a 148. Lo scorso aprile il presidente statunitense aveva deciso l'imposizione di tariffe del 27,5% sulle importazioni di auto dal Giappone, dal 2,5%.

Successivamente, a settembre, il governo di Tokyo si è accordato per una riduzione dei dazi del 15% sul settore automotive, che insieme a tutto l'indotto rappresenta quasi un terzo del valore delle esportazioni giapponesi verso gli Stati Uniti. Separatamente anche Mitsubishi Motors e Suzuki hanno annunciato un calo nei profitti nei nove mesi per analoghe dinamiche di mercato. Mitsubishi ha chiuso i nove mesi con una perdita netta di 4,4 miliardi di yen (29,3 milioni di euro), mentre l'utile operativo è crollato del 69,8% a 31,6 miliardi di yen. Secondo l'azienda, le misure tariffarie Usa hanno inciso negativamente sull'utile operativo per 37,3 miliardi di yen, a cui si sono aggiunti gli effetti sfavorevoli delle fluttuazioni dei tassi di cambio. Andamento in rallentamento anche per Suzuki, che nei nove mesi tra aprile-dicembre ha registrato il primo calo dell'utile operativo negli ultimi cinque anni.

La diminuzione del 10,6% a 429 miliardi di yen, riflette soprattutto l'aumento dei costi delle materie prime in India, dove il gruppo concentra una parte rilevante della produzione. In controtendenza, i ricavi del terzo produttore nipponico sono cresciuti del 5,4% a 4.510 miliardi di yen, sostenuti, secondo la società, dalla riduzione dell'imposta su beni e servizi in India, principale mercato del costruttore.