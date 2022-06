Horizon Automotive continua la sua espansione e sbarca a Torino. nuova realtà in partnership con il Gruppo Scarabel

TORINO - Nasce Horizon Automotive Nord Ovest Srl, la nuova società formata il 20 giugno a Torino da Horizon Automotive e un importante gruppo di dealers del territorio. Oltre 10 i brand collegati: Fiat, Lancia, Abarth, Alfa Romeo, Jeep, Peugeot, Toyota, Lexus, Hyundai e Citroen, compresa l’ampia gamma di veicoli commerciali.

La nuova società, forte della grande capillarità territoriale, si occuperà dei clienti provenienti dal Piemonte, dalla Liguria e dalla Valle d’Aosta. Un ulteriore passo che, dopo l’apertura della sede centrale di Milano e l’inaugurazione di una seconda filiale a Padova, in partnership con il gruppo Scarabel, conferma il modello di business di Horizon: essere nati “dai concessionari, con i concessionari e per i concessionari”. Grazie a questo modello vincente, Horizon vuole espandere i propri confini sia da un punto di vista territoriale che di offerta di brand, ponendo il cliente e il prodotto al primo posto. Ciò si può denotare dall’innovativa infrastruttura tecnologica di cui si avvale, dalla rete di assistenza integrata, dal team di consulenti altamente preparato e dai numerosi servizi che offre, oltre all’ampia gamma offerta che include oltre il 70% dei brand presenti sul mercato automotive.

Luca Cantoni, CEO di Horizon Automotive, si dice orgoglioso della nuova partnership, nata con un gruppo storico del torinese e caratterizzata anche per l'aggiunta di nuovi brand all'offerta Horizon, inclusa una ricca proposta di veicoli commerciali.

Lo sviluppo commerciale della nuova filiale torinese è affidato al noto professionista in ambito automotive Lorenzo Bologna, che grazie alla sua pluridecennale esperienza in ruoli strategici, in particolare nel mondo B2B e nel noleggio a lungo termine del gruppo Stellantis, sarà incaricato di seguire l’azienda in questo momento delicate di grande espansione.