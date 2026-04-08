Horizon Automotive in crescita: superati i 10 mila ordini di noleggio a lungo termine in Italia nel 2025

La piattaforma Horizon Automotive, specializzata in soluzioni di noleggio a lungo termine, si è consolidata in Italia grazie al suo modello centrato sui dealer e continua la sua espansione, avendo raggiunto l’obiettivo dei 10 mila ordini nel 2025. La rete attuale di 65 dealer operativi, di cui 20 dotati di negozio fisico Horizon all’interno, è a sua volta in crescita e copre attualmente tutti i brand presenti sul mercato italiano. L’obiettivo diventa così quello di crescere ulteriormente nel triennio 2026-2028, puntando a raggiungere i 20 mila ordini e una rete di 100 dealer partner.

Proprio il dealer resta una figura fondamentale al centro del progetto Horizon: la relazione con il cliente finale resta in mano al concessionario, che può beneficiare dei nuovi flussi commerciali abilitati dalla tecnologia, ma rimane comunque l’intermediario ideale per l’utilizzatore del veicolo preso a noleggio. L’idea della centralità del territorio, su cui è necessario mantenere una presenza capillare, porta benefici alla casa costruttrice, che vede la propria presenza più diffusa.

In questo contesto si inserisce anche la sinergia con Facile.it, portale italiano leader nella comparazione di servizi, che consentono di sfruttare una piattaforma consolidata e molto nota al pubblico anche per operare i servizi di Horizon, che a sua volta si espanderà anche al mondo delle assicurazioni e dei finanziamenti. Attraverso Facile.it sarà più semplice entrare in contatto con Horizon, ma la centralità sarà sempre sui dealer e sul territorio, per garantire un accesso semplice al cliente e la possibilità di vedere dal vivo, toccare con mano e provare i veicoli destinati al noleggio, un plus fondamentale rispetto a un servizio completamente digitale.