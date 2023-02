Horizon Automotive sbarca anche nel Lazio con il Gruppo Eco Liri

Horizon Automotive continua a portare i servizi innovativi del suo canale Marketplace su tutto il territorio nazionale, annunciando l’arrivo nel Lazio, grazie alla partnership con il Gruppo Eco Liri – dealer dei marchi Alfa Romeo, Jeep, Fiat, Fiat Professional, Abarth, Lancia, DS, Opel e DR – con sede a San Giorgio a Liri, in provincia di Frosinone, e filiali a Cassino, Latina, Formia, Terracina e Tivoli.

Quarant’anni di esperienza nel settore della vendita di auto usate, nuove e a km0 e un amministratore delegato così rilevante per l’imprenditoria del territorio, come Davide Papa, fanno di Eco Liri una concessionaria al passo con i tempi, che sa offrire anche formule alternative all’acquisto – un trend in costante crescita – grazie al supporto di un partner come Horizon Automotive che sta rivoluzionando il modo di pensare il proprio mezzo di trasporto.

Sul sito di Horizon è ora possibile selezionare l’auto desiderata, geolocalizzando la propria ricerca e scegliendo tra i veicoli presenti nel Lazio, molti dei quali disponibili in pronta consegna. Il passo successivo? Recarsi presso le sedi del Gruppo Eco Liri per provare il veicolo e iniziare il proprio noleggio a lungo termine su misura.

Con questa partnership Horizon rafforza la propria mission: offrire la migliore delle mobility experience a liberi professionisti, aziende e privati, volgendo particolarmente attenzione alle mutevoli esigenze del mercato. E per portare avanti questa sfida, l’azienda promuove importanti investimenti in termini di tecnologia, come quelli che hanno portato allo sviluppo degli Horizon Index, strumenti basati su algoritmi proprietari in grado di mostrare al cliente l’offerta più conveniente nella comparazione con l’acquisto in proprietà e con le altre offerte di NLT presenti sul web.