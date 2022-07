Horizon Automotive, store anche a Milano, Bergamo e Padova. Per soluzioni di noleggio a lungo termine pensate “su misura”

Prosegue il cammino del noleggio a lungo termine firmato Horizon Automotive, che dopo essere approda in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, apre gli Horizon Store a Milano, Bergamo e Padova. Gli Horizon Store sono spazi dedicati al mondo della mobilità, in un ambiente fisico ma anche digitale e tecnologico, dove scegliere l’auto adatta alle proprie necessità e costruire un contratto di noleggio a lungo termine su misura. Lo staff Horizon sarà a disposizione, dal lunedì al sabato, anche durante il mese di agosto per configurare, mostrare e far provare tutte le nuove vetture multi brand messe a disposizione dai concessionari partner di Horizon.

L’anima phygital (fisica e digitale) della società, trova quindi la sua dimensione concreta nei Concept Store. “I passi che stiamo compiendo a livello nazionale - ha commentato Luca Cantoni, CEO del Gruppo Horizon Automotive - e la creazione di store fisici dedicati, sono parte del modello di business scalabile che portiamo avanti dall’ideazione di questo progetto. L’evoluzione del mercato automotive ha portato aziende, liberi professionisti e privati a ricercare figure in grado di affiancarli nel processo di cambiamento in atto con soluzioni innovative”. L’Horizon Store di Milano è in via Copernico 4, a Trezzano Sul Naviglio, mentre a Bergamo si trova in via per Grumello 43/A e a Padova in viale della Navigazione Interna 69.