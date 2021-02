Horizon-IrenGo, accordo su soluzioni di mobilità elettrificata. Auto e sistemi di ricarica in base a necessità dei clienti

ROMA - Il passaggio all’elettrico è ormai realtà, e le case automobilistiche accelerano con i piani di transizione. Tra gli elementi da superare per la diffusione su larga scala ci sono la questione strutturale sulla presenza delle colonnine di ricarica sul territorio, i costi di auto elettrificate e la loro autonomia. La soluzione potrebbe dunque essere il ricorso a realtà in grado di aiutare il cliente a districarsi nella scelta sia del veicolo sia della modalità di ricarica, un “consulente personale” dell’elettrico come quello nato dall’accordo tra Horizon e IrenGo.

Infatti, le due società si sono alleate per offrire ai clienti soluzioni flessibili e personalizzate per la scelta sia dell'auto sia della ricarica. In questo modo Horizon consolida la sua missione di Mobility Hub, cioè un modello di integrazione tra noleggio tradizionale e nuovi bisogni di mobilità garantendo a ciascuno una soluzione ottimale. Horizon è specializzato nell'offerta di mezzi con tecnologia elettrificata, IrenGo è la sezione di Iren dedicata alla mobilità elettrica. L’accordo prevede che le due aziende utilizzino le rispettive competenze per accompagnare i clienti nella scelta sia del veicolo a noleggio sia della soluzione di ricarica che meglio si adattano alle singole esigenze.

Il cliente può scegliere tra veicoli ibridi (Mild e Full Hybrid), Plug-in (PHEV) e Full Electric tra quelle in offerta o in pronta consegna, oppure scegliere con il configuratore digitale Horizon. Il consulente Horizon aiuterà a selezionare la migliore offerta, e poi si attiverà con IrenGO per individuare e fornire la soluzione di ricarica tagliata su misura, è previsto anche, se necessario, un sopralluogo gratuito. La scelta è tra wallbox e colonnine, e sulla base del modello e delle esigenze verrà selezionata la corretta potenza di ricarica (da 3,7 kW a più di 50 kW), la modalità di accesso (libera o tramite autenticazione) e il numero di prese (1-2). Tutte le infrastrutture possono essere fornite con servizio di installazione, manutenzione e supporto alla gestione delle pratiche amministrative per le connessioni con la rete, nonché app e/o software innovativi che consentono di monitorare le infrastrutture, geolocalizzarle e dialogare con l’utilizzatore per la ricarica o con le realtà commerciali di prossimità per programmi di incentivi o fedeltà.

All’installazione privata si aggiunge la possibilità di avere una mappa dell’offerta di colonnine di ricarica pubblica presenti sul territorio, e per i privati, le aziende e per i propri dipendenti sono disponibili anche prodotti personalizzati di mobilità leggera associati a offerte di fornitura di energia elettrica totalmente da fonte rinnovabile.

“Pensiamo che la collaborazione con Horizon permetta di costruire ulteriore valore per i clienti nel semplificare l'esperienza del noleggio di mezzi elettrificati”, ha affermato Lorenzo Sessa, Direttore Servizi Innovativi, Marketing e Comunicazione Commerciale Iren Mercato. A cui fa eco Luca Cantoni, AD di Horizon Automotive: “Con questa importante partnership con IrenGO, consolidiamo la nostra missione di garantire un’innovativa "Mobility Experience", associata a una gestione del cliente completa e fatta su misura, andando a colmare le criticità nell’esperienza e nel servizio ad oggi presenti nel comparto del Noleggio. Proprio i servizi legati a “l’ultimo miglio” oggi sono un bisogno fortemente richiesto dai clienti”.

Attualmente il Noleggio a lungo termine recepisce nel canone tutte le incentivazioni statali e regionali vigenti per il sostegno alle auto ad emissioni ridotte. Scegliere un’auto green inoltre dà la possibilità, dove previsto dalle norme locali e nazionali vigenti, di: accedere liberamente alle ZTL cittadine; fruire della sosta gratuita o a pagamento ridotto nelle strisce blu; accedere all’Ecobonus; godere del pagamento ridotto o esenzione dal Bollo; risparmiare su carburante, manutenzione e assicurazione.