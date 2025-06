Horse sbarca in Usa, la jv Renault Geely dedicata ai motori fornirà un turbo benzina 2.0 per inedita auto da rally di JRD Motorsport

Importante apertura dell'orizzonte commerciale per Horse Powertrain, la jv paritetica formata da Renault e da Geely (con il colosso dell'energia Aramco socio al 10%) per concentrare le attività di sviluppo e produzione di motori termici. Horse, che gestisce 17 stabilimenti e 5 centri R&D in tutto il mondo (servendo una vasta gamma di costruttori concentrati sostanzialmente in Europa, Cina e Sudamerica, sbarca ora negli Stati Uniti, con un contratto che pur dimensionalmente limitato potrebbe rappresentare un punto di partenza per servire anche quel mercato. Horse tramite la sua divisione Aurobay Technologies, ha firmato un accordo per la fornitura di motori turbo benzina 2.0 per l'ARC2, una inedita auto da rally che è stata sviluppata dalla statunitense JRD Motorsport per poter competere con costi più contenuti nella classe RC2 dell'American Rally Association. Sotto al cofano della ARC2 - che verrà costruita sulla piattaforma della Chevrolet Sonic - sarà dunque presente un 4 cilindri turbo compresso da 2,0 litri prodotto in Svezia da Aurobay Technologies sulla base delle esperienze maturate nelle competizioni della serie TCR con la Link&Co (marca del gruppo Geely).

Progettato per soddisfare gli standard prestazionali FIA Rally2 il motore della ARC2 verrà consegnato completamente assemblato e dotato di centralina bloccata e sigilli anti manomissione per garantire la conformità alle normative. Sarà abbinato a un cambio sequenziale a cinque marce fornito da SGS Racing Transmission. «Questo è un momento entusiasmante per Horse Powertrain visto che segna il nostro primo accordo diretto con un cliente statunitense - ha detto Matias Giannini, ceo di Horse Powertrain - Credo che le nostre soluzioni e competenze possano essere di grande valore per le case automobilistiche e gli OEM di questa regione». «Questo accordo evidenzia anche la versatilità e la competitività delle nostre tecnologie nelle applicazioni motorsport. Siamo orgogliosi di supportare l'ambizione di JRD Motorsport con una soluzione collaudata e ad alte prestazioni, sviluppata e costruita dal nostro team in Svezia».

La vettura costruita in Usa da JRD Motorsport include un sistema di trazione integrale, un roll-bar certificato FIA e sospensioni specifiche sviluppate in azienda. Il veicolo mira a offrire prestazioni di livello Rally2 a un costo inferiore rispetto alle alternative europee importate. «Il nostro obiettivo - ha detto Johan Ragnarsson, dei di JRD Motorsport - è quello di fornire un'auto competitiva e affidabile, accessibile ai team americani. Il motore Horse Powertrain è stato essenziale per raggiungere questo traguardo, visto che consente alla nostra nuova auto da rally ARC2 di offrire ai piloti prestazioni di livello mondiale a un prezzo estremamente competitivo». Il debutto della nuova ARC2 è previsto a dicembre al Performance Racing Industry (PRI) Show di Indianapolis. L'inizio dei test per la messa a punto dell'auto è in programma per la fine del 2025, con consegne all'inizio del 2026.