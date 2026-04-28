Hotel e auto elettriche: la ricarica diventa leva di business (fino al +10%) e nuovo standard dell’ospitalità

La transizione verso la mobilità elettrica sta cambiando profondamente anche il settore turistico. Non si tratta più solo di sostenibilità, ma di una vera leva competitiva: secondo un’analisi elaborata da Powy, società italiana attiva nello sviluppo di infrastrutture di ricarica, dal titolo “Ricarica per veicoli elettrici nell'hospitality” gli hotel che offrono servizi di ricarica elettrica gestiti in modo professionale possono aumentare il fatturato fino al 10%. Eppure, il mercato italiano è ancora indietro: solo il 15% delle strutture ricettive dispone oggi di colonnine di ricarica, lasciando ampi margini di crescita per un servizio destinato a diventare standard.

Italia a due velocità: Nord avanti, Sud in ritardo Attualmente sono 5.112 le strutture attrezzate su oltre 33.000. Il Trentino-Alto Adige guida la classifica con oltre il 27% degli hotel dotati di ricarica, seguito da Toscana, Veneto e Lombardia. La fotografia del mercato conferma una forte concentrazione al Nord e un ritardo nelle regioni meridionali, dove la diffusione è ancora limitata. Un gap che riflette anche la distribuzione della rete pubblica: in Italia i punti di ricarica hanno superato quota 70.000 nel 2025, in forte crescita rispetto agli anni precedenti, ma non ancora sufficienti a coprire tutte le esigenze dei viaggiatori elettrici.

Il turismo elettrico cambia le scelte dei clienti Chi viaggia in elettrico ha esigenze precise: il 93% controlla la presenza di colonnine prima di prenotare e oltre il 90% considera la sostenibilità un fattore decisivo. Non solo: la ricarica è diventata un vero “driver di scelta”. La possibilità di ricaricare durante la notte aumenta la fidelizzazione, la durata del soggiorno e la spesa media per cliente. Secondo il dossier, queste strutture non solo attraggono più ospiti, ma registrano anche soggiorni più lunghi e una maggiore probabilità di ritorno.

Clienti premium e domanda internazionale Il fenomeno è trainato soprattutto dai mercati esteri. La Germania, primo Paese per arrivi turistici in Italia con oltre 13 milioni, è anche uno dei più avanzati nella diffusione delle auto elettriche. Seguono Paesi Bassi, Austria, Svizzera e Regno Unito: mercati dove la mobilità elettrica è già una realtà consolidata. Questi viaggiatori rappresentano un segmento ad alta capacità di spesa, con soggiorni più lunghi e forte propensione alla mobilità su strada. Intercettarli significa, per gli hotel, posizionarsi su una fascia premium e internazionale.

Da servizio accessorio a standard di mercato La ricarica sta rapidamente passando da optional a requisito base, al pari del Wi-Fi. Anche le piattaforme di prenotazione si stanno adeguando: i principali portali includono già filtri dedicati, rendendo la presenza di colonnine un fattore determinante per la visibilità online delle strutture.

Il ruolo delle normative e il futuro del settore A spingere ulteriormente questa trasformazione ci sono anche le normative europee. Il regolamento AFIR impone lo sviluppo capillare di infrastrutture di ricarica lungo le principali arterie, mentre le direttive sugli edifici prevedono l’integrazione nei parcheggi delle nuove costruzioni o ristrutturazioni. Il quadro è chiaro: entro il 2035 la quasi totalità delle nuove auto vendute in Europa sarà elettrica.

Tecnologia e qualità del servizio: la vera sfida Non basta installare una colonnina. La differenza la fa la qualità del servizio. I fattori che incidono maggiormente sono la facilità d’uso, l’interoperabilità tra piattaforme, la manutenzione costante e i sistemi di pagamento semplici e accessibili. Le soluzioni più evolute permettono oggi ricariche rapide (anche in 10-20 minuti), gestione via app e integrazione con sistemi digitali, trasformando l’esperienza in un elemento distintivo per l’hotel.

“Stiamo assistendo a una crescente attenzione alla qualità del servizio offerto, in particolare in termini di esperienza d’uso. Soluzioni ‘fai da te’ o non costantemente aggiornate rischiano di essere controproducenti per la struttura che delude le aspettative dei clienti. Una struttura con colonnine gestite professionalmente può arrivare a generare fino al 10% di fatturato in più: la ricarica, se di qualità e costantemente aggiornata ai più alti standard di mercato, non è più un servizio accessorio, ma un driver di scelta”, osserva Federico Fea, CEO e co-founder di Powy.

Un’opportunità da cogliere subito Il messaggio è chiaro: la mobilità elettrica sta ridefinendo il turismo e l’ospitalità è al centro di questa trasformazione. Per gli hotel, investire nella ricarica significa aumentare i ricavi, attrarre nuovi clienti, migliorare la reputazione e prepararsi a un futuro ormai imminente. Chi si muove ora può ottenere un vantaggio competitivo concreto. Chi resta indietro rischia invece di perdere una quota crescente di mercato. La ricarica elettrica, oggi, non è più un servizio in più: è il nuovo standard dell’hospitality.