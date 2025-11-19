House of Bmw, la storica sede romana di Via Salaria rinasce in una nuove veste. C'è anche la nuova iX3

Lì dove per decenni Bmw ha scritto la sua storia nella Capitale, oggi nasce uno spazio che racconta il suo futuro. La sede di via Salaria si reinventa e diventa la nuova House of Bmw Roma, un hub esperienziale che unisce memoria, design e tecnologia, seguendo la scia dell'inaugurazione milanese della scorsa settimana. Un nuovo modo di vivere il brand, che mette le persone al centro, secondo un approccio «human centric», con ambienti più caldi, accoglienti e profondamente legati alla storia del brand. L'edificio, che per decenni ha accompagnato la crescita e la trasformazione di Bmw nella Capitale, si presenta oggi come un luogo dove passato e futuro dialogano in modo armonico. Le aree ridisegnate valorizzano la memoria di questa sede - un vero simbolo per la comunità Bmw romana - ma ne restituiscono una nuova identità, più contemporanea, più aperta, più esperienziale. Per celebrare il rinnovamento, la House of Bmw Roma propone un percorso temporale che racconta l'evoluzione del marchio attraverso tre vetture emblematiche accompagnate da immagini storiche della sede.

Dalla Bmw 1500, la prima Neue Klasse che rivoluzionò il concetto di berlina sportiva negli anni Sessanta, alla M1, icona degli anni Ottanta, fino alla i8, la visione avveniristica della mobilità del nuovo millennio: ogni modello dialoga con il luogo e con la sua storia, sottolineando come via Salaria sia sempre stata capace di reinventarsi mantenendo intatta la propria identità. Il viaggio si completa con la presentazione della nuova Bmw iX3 Neue Klasse, simbolo dell'evoluzione del brand verso il futuro della sostenibilità, della digitalizzazione e dell'esperienza di bordo di nuova generazione. Una vettura che, nella sua forma più avanzata, sintetizza lo spirito di questo nuovo capitolo romano. Il progetto romano si inserisce nel più ampio percorso della House of Bmw Italia, un concept introdotto nel 2021 a Milano con l'obiettivo di creare spazi dove convivono hi-tech e hi-touch, tecnologie avanzate e relazioni umane di alto livello.

Un modello che ha avuto un forte impatto sulla cultura aziendale e che è stato accolto con entusiasmo non solo in Italia, ma anche all'estero, diventando protagonista di eventi internazionali - dal Festival di Cannes al Festival di Sanremo, dagli Internazionali di Tennis di Roma fino a New York e Tokyo. Forte di questo successo, la filosofia House of Bmw sta guidando anche la trasformazione della rete italiana nel progetto Retail Next, che entro il 2025 porterà il 70% delle concessionarie verso un nuovo modo di vivere l'esperienza Bmw: spazi curati, caldi, iconici, più vicini a boutique di lifestyle che a tradizionali saloni auto, dove il customer journey diventa immersivo, fluido e personalizzato.