Hunter e LoJack rinnovano la loro alleanza: più sicurezza per i veicoli in America Latina

Torna una partnership storica nel mondo della sicurezza automobilistica. Hunter, azienda leader nelle soluzioni di controllo e tracciamento in Ecuador e Perù, ha annunciato il rinnovo dell’accordo con LoJack, marchio globale specializzato nel recupero dei veicoli rubati. L’intesa segna il ritorno ufficiale della tecnologia LoJack in casa Hunter e rappresenta un passo.

Tecnologia ibrida per contrastare i furti. La nuova generazione di sistemi LoJack, che Hunter integrerà nelle proprie divisioni Hunter RF e Hunter Telematics, combina radiofrequenza (VHF), GPS e GSM in un’architettura ibrida. Questa soluzione assicura una copertura più ampia e affidabile anche in contesti difficili, grazie a funzioni avanzate come MESH networking e rilevamento dei tentativi di jamming. In pratica, un sistema capace di resistere anche ai tentativi di sabotaggio o oscuramento dei segnali, un problema sempre più diffuso nel mercato latinoamericano.

Una partnership tra innovazione e fiducia. «Siamo estremamente lieti di annunciare il ritorno di LoJack in Hunter – ha commentato Maurizio Iperti, Presidente Connected Car Solutions di LoJack International (Gruppo CalAmp) –. L’America Latina è un mercato strategico e poter contare su un partner del calibro di Hunter significa garantire standard elevatissimi di protezione per i nostri clienti».

Dal canto suo, Guido Jalil, CEO di Hunter, sottolinea la valenza simbolica dell’accordo: «Il ritorno di LoJack nella nostra rete è più di un’alleanza tecnologica: è un ritorno alle origini. Continueremo a lavorare per offrire soluzioni sempre più efficaci nella protezione di veicoli e flotte, esplorando nuove opportunità anche con LoJack Messico».

Dalle origini al futuro connesso. La storia di Hunter è strettamente legata a LoJack: proprio con i sistemi di quest’ultima l’azienda ecuadoriana aveva iniziato la propria attività oltre trent’anni fa, diventando uno dei pionieri nel recupero dei veicoli rubati nella regione.

Negli anni, Hunter ha ampliato la propria offerta abbracciando la telematica e l’Internet of Things, fino a diventare un punto di riferimento nella sicurezza elettronica per privati e flotte aziendali.

Un’alleanza con visione globale. LoJack, con oltre 40 anni di esperienza e presenza in più di 20 Paesi, è sinonimo di recupero veicoli: la combinazione di tecnologie VHF, GPS e GSM ha permesso di recuperare mezzi rubati per un valore superiore a 1,8 miliardi di euro negli ultimi anni.

Con più di 1,1 milioni di utenti attivi in Europa e un’espansione in corso in America Latina, la collaborazione con Hunter rappresenta un ulteriore tassello nella strategia di crescita internazionale del gruppo.