Hyundai rilancia ai dazi di Trump annunciando un piano di investimenti da 21 mld di dollari negli Usa

Hyundai Motor Group ha annunciato un impegno di 21 miliardi di dollari negli Stati Uniti dal 2025 al 2028, con l’obiettivo di espandere la capacità produttiva, sviluppare tecnologie del futuro e rafforzare le infrastrutture energetiche. L’annuncio dell’investimento, secondo quanto riporta il sito interautonews.com, arriva in risposta alla politica commerciale più protezionista dell’amministrazione Trump. I nuovi dazi sulle importazioni negli Stati Uniti mirano a incoraggiare gli investimenti nella produzione locale e ridurre le importazioni. L’investimento di Hyundai si aggiunge a un precedente impegno di circa 20,5 miliardi di dollari dall’ingresso dell’azienda nel mercato statunitense nel 1986. Nell’ambito del nuovo piano, il costruttore sudcoreano investirà 9 miliardi di dollari per espandere la capacità produttiva annua negli Stati Uniti a 1,2 milioni di veicoli attraverso i suoi marchi Hyundai, Kia e Genesis.

Questa espansione rafforzerà la produzione e migliorerà impianti esistenti, come Hyundai Motor Manufacturing Alabama e Kia Autoland Georgia. Inoltre, Hyundai investirà 6 miliardi di dollari per localizzare la produzione di componenti automobilistici, tra cui batterie per veicoli elettrici (Ev), sviluppare un auto cluster, migliorare la logistica e potenziare la produzione di acciaio negli Stati Uniti. La sua affiliata Hyundai Steel costruirà un’acciaieria con forno ad arco elettrico in Louisiana, con una capacità annua di 2,7 milioni di tonnellate, concentrandosi sulla produzione di acciaio a basse emissioni di carbonio. Hyundai Motor Group destinerà altri 6 miliardi di dollari all’innovazione e al rafforzamento delle partnership con aziende statunitensi in settori chiave come guida autonoma, robotica, AI e mobilità aerea avanzata (Aam).

– Collaborazione con Boston Dynamics per espandere l’ecosistema della robotica negli Stati Uniti e creare un sistema di produzione su larga scala.

– Partnership con Nvidia per accelerare lo sviluppo dell’IA applicata alla mobilità del futuro, tra cui guida autonoma e robotica.

– Rafforzamento delle attività di Supernal, affiliata di Hyundai, per commercializzare un veicolo eVtol entro il 2028 nel settore della mobilità aerea avanzata.

– Fornitura di robotaxi a Waymo e sviluppo di servizi di guida autonoma con Aptiv.

– Investimenti in startup statunitensi tramite venture capital e altri strumenti di finanziamento, con un focus su mobilità, robotica e IA.

L’investimento dovrebbe generare 14.000 posti di lavoro diretti e oltre 100.000 posti di lavoro diretti e indiretti negli Stati Uniti entro il 2028. Parallelamente, Hyundai Motor Group sta valutando il rientro nel mercato russo, in vista dei negoziati per il cessate il fuoco tra Russia e Ucraina promossi dagli Stati Uniti, con la prospettiva di un possibile allentamento delle sanzioni.