Hyundai apre gli ordini della Ioniq 9. Il Suv elettrico proposto in tre allestimenti e potenze comprese tra i 218 e i 428 cv

Hyundai introduce nella gamma Ioniq 9, il suv 100% elettrico proposto in tre allestimenti e potenze comprese tra i 218 e i 428 cv. Gli ordini sono già aperti con consegne previste per metà ottobre a un prezzo di listino che parte da 69.900 euro. Disponibile in configurazione a sei o sette posti, il primo suv di grandi dimensioni elettrico firmato Hyundai si caratterizza per un design scolpito e aerodinamico abbinato ad un abitacolo spazioso e accogliente caratterizzato dalla presenza di due schermi curvi da 12,3 pollici con grafica personalizzabile.

Elevata anche la capacità di carico che va da un minimo di 338 litri a un massimo di 908 litri con la terza fila abbattuta. Grazie alla piattaforma a 800 Volt di cui è dotata, l'ammiraglia Hyundai consente di raggiungere un'autonomia media dichiarata di oltre 600 km e permette di ricaricare la batteria da 110,3 kWh dal 10 all'80% in 24 minuti utilizzando un caricatore da 350 kW. Sul fronte della connettività, debutta l'AI Assistant, il primo assistente vocale Hyundai dotato di intelligenza artificiale, affiancato dal servizio Features on Demand, che consente di personalizzare l'auto con aggiornamenti digitali.