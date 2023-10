Auto elettriche, Hyundai punta sul Sud. A Salerno ecco AutoSantoro, primo dealer dedicato solo alle auto a batterie

SALERNO - Auto elettriche, Hyundai punta sul Sud. Presentata a Salerno la prima concessionaria esclusivamente dedicata alle auto a batteria. La sfida è stata lanciata da AutoSantoro, un concessionario che è stato capace di fare di Hyundai il marchio più venduto nella città campana. E ora vuole fare ancora di più: con il primo salone dedicato alle auto elettriche, Santoro Electrified, punta ad ampliare il mercato delle mobilità a zero emissioni in Campania.

“Ringrazio la famiglia Santoro - ha detto il presidente e ceo di Hyundai Italia, Andrea Crespi - per aver accettato una sfida importante e coraggiosa che guarda al futuro”.

La concessionaria Santoro Electrified è la prima al Sud Italia ed è la più grande della penisola con l’insegna di Hyundai. E Crespi ha voluto premiare questo sforzo scegliendo proprio Salerno e AutoSantoro per presentare alla stampa tricolore la nuova Kona elettrica, un’auto che segna lo stato dell’arte in questo settore della mobilità.

Una scelta che si è rivelata entusiasmante: alle straordinarie qualità della nuova Kona di sono sommate le sensazioni uniche della guida su un percorso che da Pontecagnano si è sviluppato lungo la statale 263 (Amalfitana) fino ad Amalfi e Ravello. Andamento silenzioso tra bellezze paesaggistiche uniche al mondo, patrimonio Unesco.

“Abbiamo scelto questo percorso straordinario - ha detto Vincenzo Santoro - sia per testare le qualità di Kona, sia per godere di panorami unici. Questo è l’esordio ufficiale della nostra concessionaria esclusivamente dedicata alle auto a batterie”.

Parlare di elettrico vuol dire parlare anche di punti di ricarica. Santoro ha avviato un percorso straordinario anche di servizio. Il Gruppo Santoro, infatti, già gestisce 16 linee di ricarica, 6 delle quali a disposizione dei clienti nella nuova concessionaria Hyundai Electrified. Sono punti di ricarica aperti a tutti, anche ad auto di altri marchi. Mediamente già si effettuano una ottantina di ricariche a settimana. E spesso le attese diventano anche un’occasione per ammirare i nuovi modelli Hyundai esposti nel salone.

“Mio padre nel 1968 - aggiunge Vincenzo - ha iniziato l’attività con Nsu, vendeva le Prinz. Negli anni ‘70 ha subito creduto nella propulsione economica e pulita: la nostra concessionaria è stata la prima ad avere un settore per il montaggio di impianti Gpl. Ora tocca a noi continuare su questa strada ed ecco perché con mia sorella Adelaide e mia madre Anna Maria, abbiamo deciso di fare questo investimento e puntare sulla mobilità elettrica. L’Italia seguirà il trend di Germania e Francia, dove già la quota di mercato viaggia a due cifre e dove tutti gli indicatori confermano che la crescita continuerà nei prossimi anni. Abbiamo voluto una struttura completamente nuova e separata dalla nostra prima concessionaria: qui abbiamo l’intera gamma elettrificata di Hyundai e gli spazi necessari per ospitare i nuovi modelli che arriveranno a cominciare da Kona e dalle Ioniq 5 e 6. Inoltre questo nuovo salone è attrezzato con tutti gli impianti specialistici per intervenire su modelli elettrici e il personale è stato tutto specializzato in questo settore”.

AutoSantoro a Salerno è anche un importante punto di riferimento nell’adattamento di vetture per persone diversamente abili. Una connotazione, questa, che proseguirà anche nel settore dell’elettrico.