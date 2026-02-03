Hyundai, con una Tucson Hybrid raggiunti i 5 milioni di vetture prodotte in Repubblica Ceca

Lo stabilimento Hyundai Motor Manufacturing Czech di Nošovice, in Repubblica Ceca, ha raggiunto il traguardo di 5 milioni di vetture prodotte. Con oltre 1,1 milioni di unità prodotte, la terza generazione di Tucson è stato un modello centrale nella produzione di Nošovice e l'attuale versione si appresta a fare numeri ancora maggiori, rappresentando, insieme, quasi la metà della produzione totale dello stabilimento. A conferma della centralità del modello Tucson, l'auto celebrativa dei 5 milioni di veicoli prodotti è stata una Hyundai Tucson Hybrid nella speciale edizione GO Czech dedicata al mercato ceco, che il proprietario ha ritirato direttamente presso lo stabilimento con l'opportunità di assistere alla produzione del veicolo sulla linea di assemblaggio.

Vista la posizione geografica strategica dell'impianto produttivo, i veicoli prodotti in Repubblica Ceca vengono espostati in 90 paesi e, sebbene la quota principale sia destinata ai mercati europei, le auto vengono infatti consegnate anche in Medio Oriente, Africa, Oceania e America Latina. Dal 2020, inoltre, il sito ha iniziato a produrre veicoli elettrificati arrivando oggi a superare 650.000 unità prodotte con motorizzazioni ibride o elettriche, 200.000 delle quali rappresentate da Kona Electric. Inoltre, un'area dello stabilimento è stata convertita in un centro di assemblaggio dei sistemi batteria (BSA), sotto la gestione di Hyundai Mobis. La capacità attuale è di 360.000 sistemi all'anno e salirà a 450.000 unità annue a partire da giugno. Attualmente, sono circa 2.900 le persone impegnate a lavorare presso lo stabilimento, con una media di oltre dieci anni di esperienza nello stesso.