Hyundai, dopo l'offensiva Usa con Boulter punta al mercato cinese con Earth e Venus della famiglia Ioniq

Dopo aver svelato la scorsa settimana al NY Auto Show il concept Boulder che è un elemento centrale dell'offensiva per gli Stati Uniti, Hyundai conferma l'imminente presentazione di due nuovi modelli Earth e Venus della famiglia Ioniq EV che, secondo quanto annunciato nei social della Casa sudcoreana, dovrebbero essere riservati al mercato cinese. Per conoscere i dettagli di questa iniziativa Hyundai ha dato appuntamento ad un evento via web che si svolgerà il 10 aprile, ma dalle immagini teaser di Earth e Venus già diffuse si capisce che si dovrebbe trattare di una hatchback sportiva (simile alla concept car Vision Meta Turismo di Kia) con sottili fari Led anziché i fari Pixel, e di un crossover più piccolo.

La strategia con cui «Ioniq sta arrivando in Cina» (la frase con cui Hyundai ha avviato questa campagna di prelancio) prevede anche l'inizio di «un nuovo universo, incentrato sull'uomo». Secondo i media specializzati questa affermazione confermerebbe che le nuove auto elettriche Ioniq per la Cina saranno caratterizzate da specifiche tecnologie e nuovi software. I modelli di serie derivati dalle Earth e Venus dovrebbero dunque essere equipaggiati con il nuovo sistema Pleos di Hyundai, la piattaforma software end-to-end avanzata che gestisce ogni aspetto, dal sistema operativo (OS) del veicolo all'infotainment econ il relativo hardware.

Essendo basato su Android, Pleos Connect di Hyundai è intuitivo come avviene nell'uso di uno smartphone, per avvicinare i vantaggi per l'utente a quelli dei sistemi di infotainment di Tesla. Confermato anche che Hyundai svelerà la nuova hatchback elettrica entry-level Ioniq 3 alla Design Week di Milano alla fine di questo mese.