Hyundai e Kia avviano fabbriche intelligenti con l'AI. Circa 200 tecnologie in mostra all'E-Forest Tech Day

Hyundai Motor e Kia accelerano sullo sviluppo delle fabbriche intelligenti, con l'obiettivo di integrare intelligenza artificiale, robotica e gestione dei dati nei processi produttivi. Le due case automobilistiche hanno infatti presentato circa 200 tecnologie manifatturiere all'E-Forest Tech Day 2026, in corso a Uiwang, in Corea del Sud. Al centro dell'iniziativa c'è il passaggio verso le software-defined factory (SDF), ovvero impianti in cui le diverse fasi della produzione sono collegate attraverso infrastrutture digitali e sistemi di gestione condivisi. L'obiettivo è sviluppare soluzioni standardizzate, adattabili alle esigenze dei singoli stabilimenti e applicabili anche ai siti produttivi all'estero. Tra le tecnologie presentate, anche quelle che consentono di simulare in un ambiente virtuale il funzionamento degli impianti reali per individuare eventuali criticità prima che si manifestino in produzione.

Le nuove tecnologie sono dedicate anche alla ricerca e interpretazione dei dati alla consultazione delle conoscenze tecniche e alla creazione di manuali per le apparecchiature. Nell'area dell'automazione, una delle soluzioni illustrate riguarda il controllo della carrozzeria attraverso sistemi di visione tridimensionale, progettati per verificare la qualità delle superfici dei veicoli. Il gruppo prevede di introdurre questa tecnologia negli stabilimenti in Corea e all'estero. Le novità comprendono anche sistemi per la gestione intelligente dell'energia e nuove tecniche di produzione, tra cui la manifattura additiva, che permette di realizzare componenti a partire da dati di progettazione senza ricorrere a stampi.