Hyundai entra in Champions League, accordo fino al 2031. Sarà Official Automotive Partner

Hyundai entra ufficialmente nella UEFA Champions League. La casa automobilistica coreana ha siglato un accordo pluriennale con la massima competizione europea per club, diventando Official Automotive Partner dalla stagione 2026/27 fino al termine della stagione 2030/31. La partnership rafforza la presenza di Hyundai nel calcio europeo, uno sport al quale il gruppo è legato da quasi 30 anni attraverso sponsorizzazioni e collaborazioni con competizioni internazionali, club e federazioni. La Champions League rappresenta per la casa coreana il nuovo punto di riferimento, con l'obiettivo di raggiungere un pubblico globale di appassionati. «Il calcio fa parte di Hyundai da quasi 30 anni. È uno degli strumenti più potenti per unire le persone, superando lingue, confini e generazioni», ha dichiarato José Muñoz, presidente e ceo di Hyundai Motor Company.

Secondo il manager, la Champions League rappresenta una piattaforma ideale per presentare ai tifosi europei la gamma e le nuove soluzioni di mobilità del gruppo. La scelta assume un significato particolare per la strategia europea di Hyundai. La società sviluppa infatti i propri veicoli destinati al continente attraverso una rete che comprende il centro tecnico e il centro stile di Rüsselsheim, in Germania, e gli stabilimenti produttivi nella Repubblica Ceca e in Turchia. I modelli sono commercializzati in 42 mercati europei attraverso una rete di oltre 2.000 punti vendita e strutture di assistenza. A rappresentare Hyundai nella nuova partnership sarà Ioniq 3, la compatta elettrica progettata e sviluppata in Europa per i clienti europei.

Il modello, presentato alla Milano Design Week, è entrato in produzione ad agosto nello stabilimento Hyundai di İzmit, in Turchia, diventando il primo veicolo elettrico prodotto nell'impianto.Ioniq 3 è anche il primo di cinque nuovi modelli principali che Hyundai prevede di lanciare in Europa durante la stagione 2026/27. «Entriamo in questa partnership con la nostra gamma più forte di sempre», ha sottolineato Xavier Martinet, presidente e ceo di Hyundai Motor Europe, indicando in Ioniq 3 il primo modello di una nuova fase della strategia europea del marchio.