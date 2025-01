Hyundai Group, maxi-investimento da oltre 16 mld in Corea del Sud per veicoli elettrici e IA

Hyundai prevede di realizzare un investimento da oltre 16 miliardi di euro in Corea del Sud (24.300 miliardi di won, pari a 16,13 mld di euro) nel 2025 per aumentare la sua produzione di veicoli elettrici e sviluppare nuovi prodotti, in particolare nei sistemi di guida autonoma e nell'intelligenza artificiale. Lo ha annunciato il costruttore sudcoreano sottolineando la propria convinzione che "un investimento continuo e stabile è essenziale per superare la crisi e garantire i futuri motori di crescita in un contesto sempre più incerto".

Circa 7,6 miliardi di euro saranno destinati alla ricerca e sviluppo per prodotti di nuova generazione e a tecnologie a idrogeno, mentre 7,9 miliardi punteranno alla produzione di veicoli elettrici e di nuovi modelli. Per Hyundai il programma di investimenti contribuirà a rendere più dinamica l'economia della Corea del Sud e allo sviluppo dei settori collegati a quello dell'auto.