Hyundai Italia sceglie Arval come partner per il servizio di noleggio a lungo termine

Hyundai Italia annuncia una nuova collaborazione che vede Arval diventare partner di Hyundai Renting, il servizio di noleggio a lungo termine del Brand pensato per clienti privati, aziende e titolari di Partita Iva. Già presente e consolidato nell’offerta del marchio coreano e disponibile presso la rete di concessionari ufficiali Hyundai in Italia, grazie alla collaborazione con Arval il servizio così si rafforza ulteriormente in termini di qualità, affidabilità e semplicità di gestione per il cliente finale.

Hyundai Renting include, oltre all’utilizzo dell’auto, i principali servizi legati alla sua gestione, offrendo ai clienti serenità, trasparenza e protezione da imprevisti. Tra questi, la copertura assicurativa, l’assistenza stradale 24/24, la manutenzione ordinaria e straordinaria. Tutti gli interventi di assistenza e manutenzione vengono effettuati presso la rete ufficiale Hyundai, assicurando standard elevati di qualità e professionalità. Un approccio che ha consentito a Hyundai Renting di affermarsi anche a livello internazionale, con il servizio offerto in partnership con Arval presente oggi in quattordici Paesi.

È possibile sottoscrivere il servizio Renting sull’intera gamma Hyundai, un’offerta ampia e articolata in grado di rispondere a differenti esigenze di mobilità e contesti di utilizzo, dai modelli compatti ai Suv, passando per i i modelli 100% elettrici, da Inster alla gamma Ioniq, pensata per clienti che desiderano il massimo della tecnologia grazie alla piattaforma 800 Volt che permette ricariche ultra-rapide. Una proposta completa, declinata su diversi segmenti e powertrain che consente a Hyundai di offrire soluzioni coerenti con le aspettative di una clientela sempre più esigente e che non si accontenta.