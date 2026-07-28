Hyundai lancia AllDayEnergy, il V2X diventa un servizio globale. La nuova piattaforma integra mobilità ed energia

Hyundai Motor Group ha presentato a livello globale AllDayEnergy, un nuovo servizio integrato Vehicle-to-Everything (V2X) destinato a sfruttare il potenziale delle batterie dei veicoli elettrici come sistemi di accumulo energetico. La piattaforma consente un flusso bidirezionale di energia tra il veicolo e la rete elettrica, permettendo di immagazzinare elettricità nelle fasce orarie a basso costo e di restituirla quando la domanda è più elevata, con benefici sia economici sia per la stabilità del sistema elettrico.

A supporto dell’iniziativa, Hyundai collaborerà con Hana Bank, controllata di Hana Financial Group, per il lancio del conto di risparmio “AllDayEnergy My Heart Savings Account”, un prodotto finanziario pensato per accompagnare il nuovo ecosistema energetico sviluppato dal Gruppo.

L’iniziativa conferma come i costruttori automobilistici stiano ampliando il proprio ruolo oltre la produzione di veicoli, puntando a diventare operatori dell’ecosistema energetico e dei servizi per la mobilità elettrica. L’annuncio è stato accolto positivamente dai mercati: le azioni Hyundai Motor hanno chiuso in rialzo di oltre il 6%, mentre Kia ha guadagnato più del 2%.