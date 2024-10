Hyundai lancia la più grande Ipo della storia dell'India. L'obiettivo è raccogliere fino a 3,3 miliardi di dollari

Il gigante automobilistico sudcoreano Hyundai è pronto a lanciare la più grande Ipo della storia dell'India. La settimana prossima la controllata Hyundai Motor India collocherà sul mercato domestico una quota del 17,5%, con l'obiettivo di raccogliere fino a 3,3 miliardi di dollari. L'offerta sorpasserà quella della Lic, l'ex assicurazione statale indiana, e quella lanciata nel 2021 dalla One97 Communications, società che gestisce la piattaforma di pagamenti online Paytm. La società ha fissato una fascia di prezzo tra 1.865 e 1.960 rupie (da 20 a 22 euro circa) per azione, sulla base di una valutazione complessiva dell'azienda pari a circa 19 miliardi di dollari. L'offerta sarà aperta lunedì per i grandi investitori istituzionali e poi disponibile dal 15 al 17 ottobre per gli investitori retail. Quindi dal 22 ottobre le azioni saranno scambiate sulla Borsa di Mumbai.

L'offerta di titoli, la prima nella Borsa indiana da oltre vent'anni, dopo quella di Maruti Suzuki del 2003, mira a rafforzare la presenza indiana di Hunday e capitalizzare la forte domanda dei suoi veicoli nel paese, spiegano gli analisti. «L'India è uno dei mercati automobilistici più interessanti al mondo e crediamo che questo sia il momento giusto per fare un ulteriore passo avanti e diventare un marchio nazionale nel Paese», ha detto il managing director di Hyundai Motor India, Unsoo Kim, spiegando che i proventi della Ipo saranno utilizzati per «investire aggressivamente in nuovi prodotti, tecnologie future e capacità di ricerca e sviluppo dell'unità indiana». Hyundai è la seconda casa automobilistica dell'India per numero di vendite, contribuendo a circa il 15% delle vendite totali nel Paese asiatico. Mentre l'India è il terzo mercato per Hyundai dopo gli Stati Uniti e la Corea del Sud.

L'azienda ha investito 5 miliardi di dollari nel Paese e prevede altri 4 miliardi di investimenti nei prossimi 10 anni. Punta anche a lanciare nuovi veicoli elettrici, a costruire stazioni di ricarica e a introdurre auto ibride in India dal 2027. Il gruppo sudcoreano ha uno stabilimento in India che serve sia il mercato interno che l'estero ed un secondo stabilimento dovrebbe iniziare a produrre dal 2025, portando la capacità produttiva totale in India a oltre un milione di unità all'anno.