Hyundai, nuova generazione sistemi ibridi più efficienti. Doppio motore EV per ridurre consumi e migliore guidabilità

Durante il suo recente evento 'Next-Gen Hybrid System Tech Day' il Gruppo Hyundai ha svelato una nuova tecnologia ibrida che è stata significativamente migliorata e che potrà migliorerà l'esperienza di guida e di uso dei futuri modelli elettrificati del Gruppo. Elemento chiave del sistema ibrido Hyundai di nuova generazione è una nuova trasmissione con due motori integrati progettata e costruita in modo tale da poter essere abbinati in modo flessibile a una vasta gamma di motori a combustione interna. Il nuovo sistema ibrido - ha spiegato il costruttore sudcoreano - include un primo motore che gestisce avviamento, generazione di energia da inviare alla batteria e ed erogazione dell'energia per supportare il funzionamento. Al secondo motore elettrico incorporato nella trasmissione sono invece affidate la propulsione e la frenata rigenerativa.

Questa configurazione a doppio motore integrato migliora potenza, prestazioni ed efficienza nei consumi, garantendo al contempo cambi di marcia fluidi e una riduzione di rumorosità e vibrazioni per un'esperienza di guida più raffinata. La trasmissione può essere abbinata in modo flessibile ai motori a combustione interna di tutta la gamma del Gruppo, offrendo una potenza di sistema che va dai 100 ai 300 Cv. Ciò consente un'ampia gamma di applicazione, spaziando dai veicoli sub-compatti a quelli di grandi dimensioni. «Abbiamo sviluppato un innovativo sistema ibrido che integra la nostra lunga esperienza nello sviluppo di motori, trasmissioni e propulsori ibridi - ha spiegato durante il Next-Gen Hybrid System Tech Day Dong Hee Han, vicepresidente esecutivo e responsabile del Centro prove di propulsione elettrificata di Hyundai Motor Group - con la tecnologia di elettrificazione applicata ai nostri più recenti veicoli elettrici». «Continueremo a sviluppare tecnologie innovative che utilizzino attivamente le potenzialità dell'elettrificazione durante la transizione ai veicoli elettrici, offrendo ai clienti veicoli ecocompatibili dalle prestazioni superiori».

A livello di unità termiche, Hyundai ha introdotto numerosi miglioramenti nel design che assiema alle strategie avanzate di compressione e iniezione aumentano l'efficienza. Il primo propulsore a utilizzare il sistema ibrido di ultima generazione utilizza un'unità ibrida turbo a benzina da 2,5 litri di nuova concezione, che migliora il design e la tecnologia di controllo dell'attuale motore turbo a benzina da 2,5 litri per massimizzare l'efficienza. Grazie al flusso ottimizzato all'interno del cilindro e all'adozione di un ciclo ad alta efficienza ottimizzato per i motori ibridi, l'efficienza dei motori ICE di Hyundai è stata migliorata. In particolare il sistema turbo ibrido 2.5 utilizza un quinto ciclo 'di sovraespansione'. Lo fa ritardando intenzionalmente la chiusura delle valvole di aspirazione durante la compressione per ridurre il rapporto di compressione effettivo della miscela di gas nel cilindro, mantenendo al contempo un elevato rapporto di espansione durante il processo di combustione.

Questa tecnica riduce la richiesta energetica durante la compressione della miscela, massimizzando al contempo quella generata dopo la combustione con il risultato di migliorare significativamente l'efficienza complessiva. Inoltre, un design del pistone migliorato e un intervallo di tripla iniezione notevolmente ampliato aumentano la velocità di combustione, stabilizzano la combustione e sopprimono la detonazione Successivamente sarà disponibile anche un propulsore ibrido turbo a benzina da 1,6 litri di nuova generazione. Nel caso dei propulsori sovralimentati - spiega Hyundai - riassegnando le funzioni di avviamento e generazione alla prima unità elettrica, il nuovo schema turbo ibrido riduce al minimo la mancanza di potenza e di coppia a bassi regimi.