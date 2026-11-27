Hyundai Motor Company espande oltre i confini statunitensi la collaborazione con Amazon Autos, annunciando l'arrivo del servizio nel Regno Unito a partire dall'inizio del 2027. Il mercato britannico sarà il primo al di fuori degli Stati Uniti a ospitare la piattaforma e vedrà Hyundai come primo partner automotive al lancio, permettendo ai clienti di cercare, confrontare e prenotare online vetture nuove e usate certificate, con prezzi trasparenti, valutazione dell'usato in permuta e simulazione dei finanziamenti, per poi completare l'acquisto presso un concessionario Hyundai.

I numeri del modello USA e il ruolo centrale dei concessionari. La decisione di estendere il progetto a Londra e al resto del mercato britannico nasce dai risultati registrati negli Stati Uniti, dove Hyundai è stata la prima Casa a vendere veicoli su Amazon Autos. Dal debutto della collaborazione nel 2024, per ogni vettura acquistata direttamente tramite Amazon Autos, oltre 10 ulteriori Hyundai sono state comprate in concessionaria da utenti che avevano prima consultato l'offerta sulla piattaforma. Inoltre, il 78% delle vendite in concessionaria influenzate da Amazon ha coinvolto nuovi clienti del marchio. Nonostante il percorso digitale, la rete dei concessionari resta centrale in tutte le fasi successive alla prenotazione online: dalla finalizzazione del contratto alla consegna, fino all'assistenza e ai servizi post-vendita. In Europa, Hyundai presidia già il canale con gli Hyundai Brand Space attivi in diversi Paesi.

José Muñoz, Presidente e ceo di Hyundai Motor Company: "La nostra partnership con Amazon Autos ha cambiato il modo in cui molti clienti negli Stati Uniti scoprono Hyundai e il 78% delle vendite influenzate da Amazon presso i nostri concessionari ha coinvolto clienti nuovi per il Brand. Ora, per la prima volta, portiamo questa partnership al di fuori degli Stati Uniti. Il Regno Unito è uno dei mercati automobilistici più importanti d’Europa ed è il contesto ideale per dare ulteriore slancio a questa collaborazione, proprio mentre la nostra offensiva di prodotto europea entra in una nuova fase con Hyundai Ioniq 3, seguita dalle nuove Tucson e Bayon."

Xavier Martinet, Presidente e CEO di Hyundai Motor Europe: "Il comportamento dei clienti sta cambiando rapidamente. Le persone si informano, confrontano e prendono decisioni online e vogliamo che Hyundai sia presente nei luoghi in cui lo fanno. Insieme ad Amazon Autos stiamo creando un nuovo modo per i clienti inglesi di scoprire il nostro Brand e stiano raggiungendo un pubblico che, fino a oggi, potrebbe non aver preso in considerazione Hyundai. Si tratta di una soluzione complementare per i nostri concessionari, non di un’alternativa: ogni vendita viene finalizzata attraverso la rete, che continua a essere al centro della relazione con il cliente, dalla consegna all’assistenza post-vendita."

Matt Nuffort, Director di Amazon Autos International: "L’acquisto di un’auto è una delle decisioni più importanti per un consumatore e crediamo che debba essere semplice e trasparente come qualsiasi altro acquisto su Amazon. Nel Regno Unito questo significa permettere ai clienti di consultare facilmente le auto disponibili, visualizzare prezzi trasparenti, confrontare le opzioni di finanziamento e prenotare l’auto su Amazon, per poi completare l’acquisto presso il concessionario. Abbiamo lavorato a stretto contatto con i retailer britannici per progettare questa esperienza e c’è grande entusiasmo per l’opportunità di intercettare clienti già pronti all’acquisto. Siamo quindi lieti di annunciare l’estensione della nostra partnership con Hyundai, che sarà il nostro primo partner automotive per il lancio nel Regno Unito."

Nuovi modelli in arrivo in Europa e gamma su Amazon Autos UK. Il debutto di Amazon Autos UK all'inizio del 2027 si accompagna al rinnovamento della gamma Hyundai in Europa. Sulla piattaforma britannica saranno proposti diversi modelli del marchio – tra cui Ioniq 3, Ioniq 5, Kona e i20 – in una fase cruciale per l'offerta continentale.

Ecco i principali pilastri della nuova fase di prodotto: Ioniq 3: appena arrivata nelle concessionarie, progettata e sviluppata in Europa e prodotta nello stabilimento di İzmit, in Turchia; propone carrozzeria Aero Hatch 100% elettrica con Cx di 0,263, fino a 497 km di autonomia media WLTP, 441 litri di bagagliaio e il debutto europeo dell'infotainment Pleos Connect con touchscreen centrale fino a 14,6 pollici.

Nuove Tucson e Bayon: in arrivo all'inizio del 2027 per affiancare Ioniq 3 con motorizzazioni ibride efficienti, maggiore spazio, praticità, comfort e connettività evoluta; Tucson supera i 2 milioni di unità vendute in Europa dal 2004 (250 mila in Italia) ed è stata la C-SUV più venduta tra i clienti privati europei con la quarta generazione lanciata a fine 2020.