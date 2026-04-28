Hyundai svela la strategia per la Cina e prsenta il concept elettrico Ioniq V

Hyundai ha presentato al Salone di Pechino i dettagli della nuova strategia 'In China, For China, To Global' che ridisegna i propri confini nel mercato automobilistico più grande del mondo. Questa accelerazione - è stato detto in occasione del grande evento nel Paese del Dragone - ha un chiaro obiettivo, cioè sfruttare l'ecosistema cinese caratterizzato dai cicli di sviluppo più rapidi al mondo e da una filiera delle batterie senza pari, per definire gli standard della mobilità elettrica del futuro.

La mossa di Hyundai - che prevede il lancio di 20 nuovi modelli entro il 2035 - non è solo commerciale, ma profondamente industriale. La Cina viene infatti elevata a hub strategico per l'innovazione software e la competitività globale del marchio. «La Cina è un mercato essenziale per Hyundai Motor Company - ha dichiarato José Muñoz, presidente e ceo di Hyundai Motor Company - Qui si trovano gli acquirenti di veicoli elettrici più esigenti e l'ecosistema di innovazione più avanzato». «Per questo motivo stiamo triplicando il nostro impegno nel Paese.

Con investimenti significativi in Beijing Hyundai e il lancio di 20 nuovi modelli nei prossimi cinque anni, stiamo scrivendo il capitolo più ambizioso della nostra storia in questo mercato». Più che coerente dunque la presentazione ad Auto China 2026 dell'avveniristico concept Iioniq V che prefigura una berlina da circa 5 metri con design scolpito derivato dal concept Venus che è stato svelato come manifesto tecnologico pochi giorni fa (assieme all'altro modello Heart) al momento dell'annuncio della strategia di Hyundai per la Cina.

Progettata per integrarsi perfettamente nel dinamico tessuto digitale cinese, il modello Ioniq di serie (che tradurrà concetti e innovazione in realtà) punta a conquistare una clientela giovane e tecnologicamente avanzata, facendo leva su un design iconico e prestazioni elettriche e di ricarica ai vertici della categoria. Ioniq V è stata sviluppata sulla piattaforma E-GMP (in collaborazione con Baic), e promette nella variante Long Range oltre 600 km di autonomia secondo il ciclo Cltc. Grazie all'architettura a 800 Volt e alle batterie fornite dal partner cinese Catl, dovrebbe effettuare una ricarica ultra-rapida dal 10% all'80% in circa 18 minuti.

L'abitacolo è dominato da un display panoramico curvo da 27 pollici con risoluzione 4K, che elimina quasi del tutto i tasti fisici. Il sistema è supportato da un Horizon Head-Up Display (H-Hud) che proietta le informazioni di guida direttamente sul parabrezza. Il veicolo integra un assistente vocale basato su Large Language Models (Llm), alimentato dal chip Qualcomm Snapdragon 8295, per un'interazione naturale con le funzioni di bordo. Per il mercato cinese, Hyundai ha collaborato con l'azienda cinese Momenta per implementare sistemi avanzati di assistenza alla guida specifici per il traffico delle metropoli cinesi.