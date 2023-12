Hyundai svelerà al Ces 2024 la sua strategia sull’idrogeno. Un piano che va oltre la mobilità e prevede anche l’IA

Anche Hyundai prenderà parte al CES di Las Vegas 2024, e nel corso della manifestazione presenterà i progetti con cui manifesta il suo sostegno verso lo sviluppo di un ecosistema energetico a idrogeno, oltre ad esporre la sua visione sui software e l’Intelligenza Artificiale mediante il tema «Ease every way». Nello specifico, lo Hyundai Media Day è in programma l’8 gennaio 2024, dalle 13.00 alle 13.45, presso il Mandalay Bay Convention Center di Las Vegas. Ma per chi vuole visionarlo da remoto è possibile assistere all’evento in live-streaming attraverso il canale YouTube Hyundai Worldwide.

Dal 9 al 12 gennaio, inoltre, il gruppo mostrerà al CES il suo approccio diversificato, che prevede l’utilizzo dell’ idrogeno, dei software e dell’Intelligenza Artificiale, per realizzare una società incentrata sulle persone. Il piano di Hyundai è quello di accelerare la transizione verso una società alimentata ad idrogeno, in cui, sfruttando i software, si possano realizzare innovazioni in grado di portare vantaggi per la collettività anche in ambiti differenti da quello della mobilità.