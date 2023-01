Hyundai: utile record +40,2% a 6,5 mld di dollari nel 2022. La casa sudcoreana ha venduto 3.942.925 veicoli

SEOUL - La Hyundai Motor, la più grande casa automobilistica della Corea del Sud, ha registrato un utile record lo scorso anno grazie alla solida domanda di modelli di lusso e di veicoli utilitari sportivi (Suv), ha dichiarato giovedì. L’utile operativo consolidato è aumentato del 47,0% rispetto all’anno precedente, raggiungendo 9,82 trilioni di won (8 miliardi di dollari) nel 2022, superando il precedente massimo di 8,44 trilioni di won (6,9 miliardi di dollari) nel 2012. Il fatturato ha raggiunto un nuovo massimo di 142,53 trilioni di won (115,8 miliardi di dollari) nel 2022, con un aumento del 21,2% rispetto al precedente massimo di 117,61 trilioni di won (95,6 miliardi di dollari) nel 2021. L’utile netto è salito del 40,2% a 7,98 trilioni di won (6,5 miliardi di dollari) l’anno scorso e il margine di profitto operativo si è attestato al 6,9%. L’azienda sudcoreana ha venduto 3.942.925 veicoli in tutto il mondo nel 2022, con un aumento dell’1,3% rispetto all’anno precedente. Le vendite di auto locali sono diminuite del 5,2% a 688.884 unità lo scorso anno, ma le vendite di auto all’estero sono aumentate del 2,8% a 3.254.041 unità. Nel trimestre ottobre-dicembre 2022, Hyundai ha venduto 1.038.874 veicoli in tutto il mondo.

Le vendite di automobili nei mercati al di fuori della Corea del Sud sono aumentate del 9,3%, raggiungendo le 846.825 unità nel quarto trimestre, grazie all’attenuazione dell’interruzione delle forniture di componenti per auto, mentre le vendite sul mercato interno sono aumentate del 3,3%, raggiungendo le 192.049 unità. Il fatturato del quarto trimestre della Hyundai è aumentato del 24,2% rispetto all’anno precedente, raggiungendo i 38,52 trilioni di won (31,3 miliardi di dollari). L’utile operativo è più che raddoppiato, raggiungendo i 3,36 trilioni di won (2,7 miliardi di dollari), mentre l’utile netto è salito di oltre il 140%, raggiungendo i 1,71 trilioni di won (1,4 miliardi di dollari) nel quarto trimestre. Hyundai ha dichiarato di aver ottimizzato la produzione negli stabilimenti globali per superare le incertezze del mercato, come i problemi di interruzione delle forniture, durante il quarto trimestre. Per il 2023, Hyundai ha previsto incertezze a livello globale, tra cui la carenza di componenti, l’inflazione e la fluttuazione dei tassi di interesse, affermando che si assicurerà uno slancio di crescita ottimizzando la produzione e lanciando nuovi modelli di Suv.