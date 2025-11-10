Hyundai, la visione strategica del ceo José Muñoz alla Leaders Talk 2025. Piani futuri fatti di resilienza e innovazione

Resilienza, adattabilità e collaborazione. Sono i tre pilastri su cui Hyundai Motor Company intende costruire il proprio futuro, secondo quanto illustrato dal presidente e ceo José Muñoz durante la conferenza «Leaders Talk 2025», ospitata nella sede del gruppo a Gangnam, Seúl. All'incontro, che ha riunito circa 200 dipendenti in presenza e numerosi altri in collegamento da tutto il mondo, Muñoz ha tracciato la visione strategica della casa automobilistica fino al 2026, ribadendo l'impegno del gruppo verso innovazione, sostenibilità e crescita a lungo termine. «La nostra forza risiede nella resilienza e nella capacità di adattarci a un mercato in rapida trasformazione», ha dichiarato il ceo, sottolineando il ruolo cruciale della collaborazione interfunzionale e delle partnership strategiche come motori dell'innovazione.

L'obiettivo, ha aggiunto, è adottare un approccio «proattivo» per sostenere l'espansione del gruppo oltre il 2030. Hyundai - precisa una nota - punta infatti a raggiungere 5,55 milioni di vendite globali di veicoli entro il 2030, di cui il 60% elettrificati, e ad ampliare la gamma ibrida a oltre 18 modelli, inclusi quelli del marchio premium Genesis, che introdurrà versioni ibride ed elettriche a partire dal 2026. Durante la conferenza sono intervenuti anche i vicepresidenti esecutivi Yeong Ho Lee (Operazioni globali), Chang Hwan Kim (Soluzioni energetiche ed elettrificazione) e Hae In Kim (Risorse umane), che hanno presentato le strategie per rafforzare la competitività industriale, accelerare la transizione elettrica e valorizzare il capitale umano in un contesto di profonda evoluzione tecnologica.

Muñoz ha infine ricordato come la visione «Progress for Humanity», promossa dal presidente del gruppo, guidi ogni scelta dell'azienda: rendere la mobilità ''più sicura, sostenibile e accessibile per tutti», partendo dai valori quotidiani di collaborazione e attenzione verso clienti e comunità.