I monopattini Helbiz sbarcano a Wall Street. L'azienda di micromobilità prima del settore ad essere quotata al NASDAQ

NEW YORK - C'è un italiano al Nasdaq di New York oggi che ha suonato l'ambitissima campanella: Salvatore Palelle, CEO di Helbiz, che oggi ha annunciato la quotazione in borsa della sua azienda Helbiz. Un'operazione importante questa, che segna l'ingresso del mondo della Micormobilità nell'universo dei mercati azionari globali. L'operazione porterà entrate in cassa per circa 24,5 milioni di dollari, e che permetteranno a Helbiz di implementare il suo piano di espansione dei servizi di micromobilità continuando a portare i suoi servizi e prodotti in altre città d’Italia, d’Europa e degli Stati Uniti. Inoltre, nelle ultime settimane l'azienda ha presentato due nuove linee di business: la prima dedicata al food delivery con Helbiz Kitchen, e la seconda dedicata allo streaming delle partite della serie B dal nome Helbiz Live. La quotazione ha anche come obiettivo quello di dare all'azienda la possibilità di continuare ad investire in nuove linee di business e a creare posti di lavoro, come accaduto con "le cucine" che hanno portato all'assunzione di 80 nuovi dipendenti, e il Media che sta costituendo una struttura organizzativa completamente nuova.Ora che l'operazione è chiusa e che Time Square è invasa dai monopattini Helbiz, l'azienda assume un'altra veste, e prosegue il suo percorso di crescita.



Attualmente l'azienda è presente a livello internazionale in 35 città, e lavora costantemente dal 2018 per fornire le soluzioni di micro-mobilità sicure e innovative necessarie alla riduzione del congestionamento urbano e dell'inquinamento. Sempre al fianco delle istituzioni, Helbiz inoltre ha attivato un ampio piano di educazione al codice della strada obbligatorio per chi prenderà i mezzi in sharing, compreso un tutorial nella app di Helbiz, oltre a un call center dedicato alle amministrazioni e alla polizia locale per riposizionare in maniera tempestiva i mezzi parcheggiati in modo non idoneo e foto del parcheggio. E' l'unica società di micromobilità ad avere un dipartimento IT di proprietà con oltre 50 ingegneri assunti che sviluppano e garantiscono agli gli utenti il massimo della tecnologia. Al momento della fusione, Helbiz avrà 29.454.428 di azioni in circolazione (con Thicker NASDAQ: LBZ). Inoltre, saranno 10.787.500 i warrant outstanding (HLBZW). Ogni warrant dà diritto al titolare di acquistare 1 azione ordinaria Helbiz ad un prezzo tra gli 11,5 e 12,00 dollari. La durata dei warrant è quinquennale.