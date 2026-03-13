I prezzi dei carburanti salgono ancora, Salvini convoca le compagnie petrolifere. Benzina self a 1,816 euro, gasolio a 2,03

“Il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini invierà a breve le lettere di convocazione alle compagnie petrolifere per incontrarle mercoledì prossimo a Milano”. Lo comunica il Mit in una nota. “Questa mattina - riferisce la nota - Salvini si è confrontato a lungo con i tecnici del ministero e del settore e ha posto l’accento sulla speculazione in atto a danno di cittadini e trasportatori, derivante da aumenti ingiustificati del prezzo della benzina e del gasolio. Seguiranno aggiornamenti su orario e luogo dell’incontro.”

Continuano gli aumenti dei prezzi dei carburanti. Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta Quotidiana, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 20mila impianti: benzina self service a 1,816 euro/litro (+5 millesimi, compagnie 1,818, pompe bianche 1,812), diesel self service a 2,033 euro/litro (+3, compagnie 2,029, pompe bianche 2,043). Benzina servito a 1,952 euro/litro (+5, compagnie 1,990, pompe bianche 1,883), diesel servito a 2,167 euro/litro (+8, compagnie 2,195, pompe bianche 2,113). Gpl servito a 0,704 euro/litro (invariato, compagnie 0,715, pompe bianche 0,693), metano servito a 1,495 euro/kg (+1, compagnie 1,495, pompe bianche 1,495), Gnl 1,235 euro/kg (invariato, compagnie 1,239 euro/kg, pompe bianche 1,233 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,905 euro/litro (servito 2,160), gasolio self service 2,096 euro/litro (servito 2,353), Gpl 0,836 euro/litro, metano 1,525 euro/kg, Gnl 1,295 euro/kg.

"Le quotazioni internazionali dei prodotti raffinati si sono attestate, alla chiusura di ieri rispetto a venerdì 27 febbraio, su livelli superiori di 19,3 centesimi al litro per la benzina e di 33,7 centesimi al litro per il gasolio. Per quanto riguarda i prezzi alla pompa, i valori odierni medi nazionali in modalità self per benzina (1,82 euro al litro) e gasolio (2,05 euro al litro) risultano più elevati, rispetto a venerdì 27 febbraio 2026, rispettivamente di 15,3 centesimi e 32,2 centesimi al litro". Sono i dati emersi nel corso della riunione odierna della Commissione allerta rapida che si è tenuta al Mimit, secondo una nota. "La riunione odierna - si legge nel testo - sarà utile a fornire ulteriori elementi di approfondimento e valutazione per le azioni che il Governo potrà intraprendere nei prossimi giorni, quando sarà più chiaro l'impatto e la durata del conflitto. Interventi che saranno orientati, come già avvenuto dall'inizio della legislatura, a sostenere i ceti meno abbienti e a contrastare in modo efficace l'eventuale impatto inflattivo derivante dall'aumento dei costi dell'autotrasporto dei beni".