I prezzi della benzina salgono ancora, al self a 1,811 euro. Diesel self vola a 2,030 euro al litro

Nuovo salto delle quotazioni petrolifere ieri, con il Brent di nuovo sopra i 90 dollari, il gasolio intorno agli 820 euro per mille litri e la benzina sopra i 620. I prezzi dei carburanti alla pompa continuano a salire, con Eni che, pur restando mediamente la compagnia meno cara, questa mattina aggiusta al rialzo i prezzi consigliati. In media nazionale self service, la benzina supera anche quota 1,81 euro/litro (massimo dal 5 marzo 2025), il gasolio è a 2,03 euro (massimo dal 1° luglio 2022). Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, Eni ha aumentato di due centesimi al litro i prezzi consigliati della benzina e di cinque quelli del gasolio. Per Tamoil registriamo un taglio di sette centesimi al litro sul gasolio. Le medie dell'Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy, elaborate dalla Staffetta, vedono la benzina self service a 1,811 euro/litro (+9 millesimi, compagnie 1,813, pompe bianche 1,794), diesel self service a 2,030 euro/litro (+17, compagnie 2,027, pompe bianche 2,011).

Benzina servito a 1,947 euro/litro (+11, compagnie 1,984, pompe bianche 1,864), diesel servito a 2,159 euro/litro (+19, compagnie 2,187, pompe bianche 2,081). Gpl servito a 0,704 euro/litro (+1, compagnie 0,714, pompe bianche 0,692), metano servito a 1,494 euro/kg (+7, compagnie 1,488, pompe bianche 1,486), Gnl 1,235 euro/kg (+2, compagnie 1,241 euro/kg, pompe bianche 1,230 euro/kg). Questi sono i prezzi sulle autostrade: benzina self service 1,902 euro/litro (servito 2,158), gasolio self service 2,093 euro/litro (servito 2,349), Gpl 0,836 euro/litro, metano 1,525 euro/kg, Gnl 1,310 euro/kg. Queste le quotazioni dei prodotti raffinati in Mediterraneo alla chiusura di ieri: benzina a 621 euro per mille litri (+32, valore arrotondato), diesel a 820 euro per mille litri (+52, valore arrotondato). Questi i valori comprensivi delle accise: benzina a 1294,19 euro per mille litri, diesel a 1492,47 euro per mille litri.