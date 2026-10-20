Idrogeno, la Cina accelera sulle auto: l'Ue rischia di regalare altra industria strategica

L'Europa rischia di arrivare in ritardo alla corsa all'idrogeno, lasciando alla Cina il vantaggio della produzione su larga scala e dei costi. Mentre Pechino punta a vendere quasi un milione di veicoli a celle a combustibile l'anno entro il 2040, l'industria europea deve fare i conti con una domanda ancora incerta, investimenti insufficienti e idrogeno rinnovabile costoso. Il rischio e mantenere ricerca e competenze, ma perdere fabbriche, componenti e quote di mercato. Secondo Sne Research, il mercato cinese dei sistemi a celle a combustibile per veicoli potrebbe raggiungere 9,1 miliardi di dollari nel 2040, contro circa 564 milioni previsti nel 2030. Le vendite annuali di veicoli elettrici a celle a combustibile (FCEV) sono attese in crescita da 38mila unita nel 2030 a 933mila nel 2040. La produzione di idrogeno verde dovrebbe passare da 2 milioni a 17,6 milioni di tonnellate nello stesso periodo. La domanda di sistemi a celle a combustibile e prevista a 6,9 GW nel 2030, 46,1 GW nel 2035 e 233,3 GW nel 2040.

La Cina punta inoltre a ridurre il costo dei sistemi da circa 80 dollari/kW a meno di 38 dollari, rafforzando la competitivita della filiera. Il percorso non e privo di ostacoli: nel primo semestre del 2026 le vendite cinesi di FCEV si sono fermate a 918 unita, in calo del 54,5% su base annua, dopo circa otto mesi senza un adeguato sostegno pubblico. Pechino punta comunque a 100mila veicoli entro il 2030 e a un prezzo dell'idrogeno non superiore a 3,60 dollari al chilogrammo. Entro il 2040 l'obiettivo e una rete di 1.450 stazioni di rifornimento. Per coprire la domanda prevista, ciascuna dovrebbe erogare in media 22 tonnellate al giorno: una capacita di 12 tonnellate coprirebbe soltanto il 55% del fabbisogno.

Il vantaggio cinese emerge anche dal 'Global Hydrogen Compass 2026' di Hydrogen Council e McKinsey. Gli investimenti impegnati nel settore ammontano a 44,5 miliardi di dollari in Cina, contro circa 30 miliardi in Europa. Inoltre, i costi degli elettrolizzatori cinesi sono diminuiti di circa il 45% dal 2020. La Cina concentra circa il 60% della capacita produttiva mondiale di elettrolizzatori e oltre meta della capacita globale impegnata per produrre idrogeno rinnovabile.

L'Europa resta un mercato importante, con il maggior numero di progetti impegnati, ma deve trasformare gli obiettivi normativi in domanda effettiva. Il rapporto stima che entro il 2030 la domanda europea di idrogeno pulito possa raggiungere 5,7 milioni di tonnellate annue: si tratta di una prospettiva, non di volumi gia acquisiti o garantiti, che dipende anche dall'attuazione delle politiche di decarbonizzazione. L'applicazione delle norme procede in modo disomogeneo tra gli Stati membri e gli obiettivi industriali della direttiva sulle energie rinnovabili Red III restano in stallo.

Nel 2024, secondo i dati europei richiamati nell'analisi di Sne Research, la capacita installata di elettrolizzatori nell'Ue era di 308 MW, in crescita del 51% ma ancora lontana dall'obiettivo di 6 GW. L'idrogeno rinnovabile costa inoltre mediamente 8 euro al chilogrammo, circa quattro volte quello prodotto da fonti fossili. La filiera offre comunque opportunita industriali: le stime di Sne Research indicano che le imprese sudcoreane potrebbero conquistare commesse per 137-463 milioni di dollari nei componenti e nei sistemi di prova delle celle a combustibile e per altri 159-361 milioni nei serbatoi e nelle soluzioni di stoccaggio.