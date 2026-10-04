Il 5 ottobre scade sconto sulle accise del gasolio, taglio fiscale lascerà il posto alle accise mobili

Oggi, 5 ottobre, scade lo sconto sulle accise del gasolio da 6,1 centesimi di euro, taglio fiscale che lascerà il posto al meccanismo delle accise mobili e che potrebbe portare a rialzi dei listini del diesel. Lo ricorda il Codacons, che evidenzia tuttavia come sconti e price cap introdotti dai marchi petroliferi abbiano portato nell'ultima settimana a ribassi generalizzati dei prezzi in tutta Italia. In base allo studio del Codacons, associazione che ogni giorno monitora l'andamento dei prezzi in Italia, sulla rete ordinaria il prezzo medio della benzina è diminuito in sette giorni di 11 centesimi di euro, pari ad un risparmio da 5,5 euro a pieno, mentre quello del gasolio è sceso di 13,3 centesimi, con una minore spesa da 6,65 euro a pieno.

Intanto, secondo Adusbef, in soli 6 mesi il caro-carburanti è costato agli automobilisti italiani oltre 4,7 miliardi di euro a titolo di maggiori spese ai distributori, e solo a luglio e agosto l'aggravio sui rifornimenti ha raggiunto quota 1,7 miliardi di euro. Considerando il periodo che va da marzo ad agosto 2026, i litri di benzina e gasolio venduti su strade e autostrade italiane (escludendo l'extra-rete) in ogni singolo mese, e i prezzi medi mensili dei carburanti alla pompa, gli automobilisti hanno speso in sei mesi circa 30 miliardi di euro a titolo di rifornimenti - spiega Adusbef - Nell'analogo periodo del 2025, complice anche una diversa composizione delle accise per effetto del riordino scattato lo scorso gennaio, il conto era stato di 25,3 miliardi di euro.

Questo significa che, a partire dall'inizio del conflitto, la guerra in Medio Oriente ha determinato una maggiore spesa a titolo di rifornimenti alla pompa per complessivi 4,7 miliardi di euro a carico degli automobilisti - calcola l'associazione. Solo nel bimestre luglio-agosto, quando cioè sono aumentati i consumi di carburanti sulla rete come conseguenza dei maggiori spostamenti degli italiani per le vacanze estive, la spesa per benzina e gasolio si è attestata a 10,6 miliardi di euro, con un incremento di +1,75 miliardi di euro rispetto la spesa sostenuta nell'estate 2025 - aggiunge Adusbef - Per le casse erariali, tuttavia, le entrate nel bimestre in esame sono rimaste stabili: 5,1 miliardi di euro nel 2025, 5,2 miliardi a luglio-agosto 2026. Ciò per effetto sia del riordino delle accise, sia della minore tassazione applicata dal governo sul gasolio per calmierare i listini alla pompa, con il peso di Iva e accise sul diesel sceso ad agosto dal 57% del 2025 al 43% circa del 2026.

«Per capire l'impatto del caro-carburanti in Italia basti pensare che in soli 6 mesi i rialzi dei listini alla pompa causati dalla guerra in Iran hanno determinato una tassa occulta da 80 euro a singolo cittadino residente, neonati compresi - commenta il presidente Adusbef, Antonio Tanza - E questo senza considerare gli abnormi effetti indiretti che si stanno registrando nel nostro Paese attraverso rincari di prezzi e tariffe in diversi settori. Una situazione che, purtroppo, non sembra destinata a migliorare nel breve periodo, senza contare che, anche nel caso in cui la guerra dovesse finire domani, i listini alla pompa impiegherebbero mesi per tornare a livelli pre-conflitto». Il problema riguarda anche le categorie produttive: non accenna a rientrare, ad esempio, la protesta della marineria di Lampedusa, con i pescherecci che restano fermi all'ancora e gli striscioni esposti in banchina contro il caro gasolio.