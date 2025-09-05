Il ceo Bmw Zipse racconta la genesi della iX3: «Emozionante. Quando mai si ha l'opportunità di reinventare un brand»

Per Bmw la presentazione della iX3, che s'identifica con il trasferimento al pubblico e alla clientela dei valori e dei progressi insiti nel progetto Neue Klasse, è un momento storico, il completamento di quel programma che si chiuderà nel 2027 con l'adeguamento di oltre 40 modelli - tra nuovi e aggiornati - a queste profonde innovazioni tecnologiche. «Sono in Bmw Group da oltre 34 anni - ha detto Oliver Zipse, attuale presidente del consiglio di amministrazione di Bmw AG - e in questo lungo arco di tempo ho assistito a numerose anteprime mondiali, nuovi entusiasmanti concept e audaci innovazioni tecnologiche».

«Ma per me, e per tutti noi del Gruppo Bmw, la première di oggi è davvero un momento irripetibile. Quando mai si ha l'opportunità di reinventare un marchio come Bmw da zero? E quando mai si è avuta l'opportunità di creare una generazione di veicoli completamente nuova e di aprire nuove strade». «La IAA Mobility di quest'anno ci riporta al punto di partenza - ha sottolineato Zipse - ricorderete che, proprio qui a Monaco, nel 2021, ho promesso che con la Neue Klasse avremmo portato la Bmw in una nuova era. Oggi, solo quattro anni dopo, manteniamo quella promessa». Per Zipse quella che si è svelata nella versione definitiva, pronta per arrivare nelle concessionarie alla fine del primo trimestre 2026 è «molto più di una semplice nuova auto. Rappresenta una generazione di modelli completamente inedita. Un enorme passo avanti che plasmerà l'intero marchio per gli anni a venire».

«Sappiamo che è il momento giusto. Le innovazioni davvero rivoluzionarie non nascono dal nulla. Partono da singoli progressi tecnologici. Con persone che riconoscono il potenziale inesplorato. Con un team visionario che trasforma quei singoli componenti in qualcosa di totalmente nuovo». «All'inizio del decennio abbiamo visto l'opportunità di un enorme balzo in avanti nello sviluppo di tutte le tecnologie rilevanti, da quella delle batterie all'esperienza digitale dell'utente alla potenza di calcolo dei computer di bordo. Un'opportunità unica per ripensare completamente l'auto». Senza nascondere emozione Zipse ha detto «Abbiamo riversato la nostra vasta esperienza, il nostro ricco know-how tecnico e, soprattutto, il nostro cuore e la nostra anima nello sviluppo della Neue Klasse. Non è stato facile ma, insieme, ce l'abbiamo fatta».

Nel confermare che «l'obiettivo era creare il miglior sistema complessivo per i nostri clienti Zipse ha ribadito nel suo intervento durante il reveal che questo è il motivo per cui «la iX3 e i prossimi modelli della famiglia Neue Klasse integrano tutto ciò che abbiamo presentato e sviluppato negli ultimi anni». «La Bmw iX3 è davvero più Bmw che mai. E questo è solo l'inizio. Stiamo implementando il design, l'innovazione e le tecnologie più recenti su tutti i nostri veicoli». «Tutti i nostri modelli beneficeranno dei progressi realizzati nella Neue Klasse indipendentemente dal tipo di propulsione. Abbiamo preso la decisione consapevole di iniziare nei segmenti ad alto volume, perché vogliamo che tutti i nostri clienti possano beneficiare delle innovazioni il più rapidamente possibile».

Accompagnando l'ingresso sulla scena di un secondo veicolo, camuffato e dalla forma diversa rispetto a iX3 Zipse ha detto che «il prossimo modello è già in arrivo. Sotto il camuffamento, ma sono sicuro che riconoscerete le proporzioni classiche di una berlina sportiva, è la nuova i3 che uscirà il prossimo anno come prima versione completamente elettrica della Serie 3». «Negli ultimi 50 anni e in oltre sette generazioni di modelli, nessun altra Bmw è stata così strettamente legata al successo del marchio. La Serie 3 incarna tutto ciò che è essenziale per BMW. Innovazione. Esperienza utente digitale. Confort. Sportività. Insieme, queste caratteristiche creano un'esperienza di guida incomparabile».