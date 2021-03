Il colosso della componentistica Adler cresce ancora: nuove acquisizioni in Europa, Messico e Cina

OTTAVIANO - Continua l’espansione su scala mondiale di Adler Pelzer Group, il colosso della componentistica guidato dal presidente dell’ANFIA Paolo Scudieri. A meno di un mese dall’acquisizione di una serie di società europee del gruppo francese Faurecia, l’imprenditore napoletano ha annunciato di aver rilevato anche una quota rilevante delle attività di STS, gruppo che sviluppa e produce componenti in materiali plastici con stabilimenti in Europa, Messico e Cina e guarda con attenzione a opportunità di sviluppo anche negli USA. Più in dettaglio l’operazione riguarda il 73,25% delle azioni di STS, acquisite tramite Mutares AG, holding con sede in Germania che si occupa di acquisire e sviluppare imprese.

L’operazione appena conclusa si aggiunge anche a quella della divisione di STS Acoustics avvenuta nel novembre 2020 e porta alla costituzione di un nuovo settore di business che svilupperà e realizzerà componentistica in plastica rigida (hard trim) per applicazioni semistrutturali o di carrozzeria, per automobili, veicoli commerciali e camion. Per Adler Pelzer Group, che già occupa oltre 11.000 dipendenti in oltre 80 stabilimenti tra Europa, Asia e Americhe, significa assorbire altre 1870 unità e rafforzare ulteriormente il fatturato, che nel 2019 è stato di 1,4 miliardi di euro.

Una nota dell’azienda spiega che “i clienti coinvolti sono oggi principalmente i produttori di veicoli pesanti ma, in misura crescente, anche quelli di automobili in quanto le tecnologie ed i processi hanno un’applicazione ideale nei New Energy Vehicles. Inoltre – viene sottolineato – le sinergie naturali tra la produzione di componenti per interni di autoveicoli e per il comfort acustico (soft trim) e la nuova parte di “hard trims” saranno sfruttate sia per l’ulteriore contenimento del rumore esterno che vede un quadro normativo in crescita e richiede quindi soluzioni innovative ed efficienti, sia nell’opportunità di offrire soluzioni modulari complete ai clienti”.

“Come Adler Pelzer Group – si è limitato a dichiarare il presidente Scudieri – abbiamo piena fiducia nello sviluppo dell’industria della mobilità e confermiamo il nostro impegno nel settore”. Più in dettaglio, l’amministratore delegato Pietro Lardini ha spiegato che “il gruppo Adler Pelzer gestirà le attività soft trims e hard trims come divisioni separate, con organizzazioni dedicate e responsabili delle rispettive attività di sviluppo e produzione e dei conseguenti risultati finanziari. Alcune attività hard trims oggi allocate in Adler Pelzer Group – ha aggiunto il manager - saranno riassegnate alla nuova divisione, principalmente nel Mercosur e in Europa. Ciò vuol dire che ancora una volta Adler confermerà la sua crescita con l’integrazione di hard trims, da combinare alla nostra competenza in soft trims e acoustics”.