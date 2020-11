Il lockdown non ferma Piaggio: showroom tutti aperti e vendite online con consegna a domicilio

PONTEDERA - I colori delle regioni non devono fermare la vendita delle due ruote. Il discreto andamento del mercato in Europa, che negli ultimi mesi ha recuperato in parte lo svantaggio che ha contrassegnato i primi quattro mesi dell’anno (quando le perdite superavano il 30%,), non può essere mortificato dalle nuove chiusure. I numeri positivi di luglio e agosto hanno attestato le perdite al 17% e ora sarebbe veramente un peccato innestare una nuova marcia indietro.

Parte da questa premessa la decisione di Piaggio di offrire a tutti in Italia la possibilità di acquistare uno scooter o una moto senza lasciare la propria abitazione. Vespa, Piaggio, Moto Guzzi, Aprilia, tutti i marchi del Gruppo guidato da Roberto Colaninno, offrono da subito questa nuova opportunità. Basta collegarsi alle pagine web dei singoli marchi per acquistare un modello, effettuare una permuta, definire le modalità di acquisto, usufruire delle molte promozioni, avvantaggiarsi delle diverse forme di finanziamento e infine ricevere la nuova moto o il nuovo scooter direttamente al proprio domicilio.

In pratica sarà possibile gestire in remoto tutto il processo di acquisto anche grazie all’assistenza telefonica fornita dal dealer prescelto che seguirà tutte le fasi della vendita, fino alla consegna. Naturalmente - informa Piaggio - i punti vendita, con le relative officine, rimarranno comunque aperti anche nelle zone rosse, nel rispetto delle normative in vigore, per garantire tutti i servizi ai clienti dei brand Aprilia, Moto Guzzi, Piaggio e Vespa, che sono parte del più grande Gruppo motociclistico italiano. Grazie alla autocertificazione ci si può infatti recare di persona dal dealer o in officina, per far assistere il proprio mezzo.

“È un segno concreto di vicinanza ai clienti e a tutti i motociclisti del più grande gruppo italiano - sottolinea Piaggio - per continuare a proporre, alle condizioni più vantaggiose, la mobilità più sicura. Scooter e moto sono oggi la certezza di mobilità facile, economica e rispettosa di tutte le norme di distanziamento e sicurezza, sono la migliore garanzia di mobilità e libertà”.