Il noleggio vale 14,5 miliardi nel mercato italiano dell'auto 2025 e cresce del 12%

Nel 2025 il comparto del noleggio a lungo e breve termine ha raggiunto un valore di quasi 14,5 miliardi di euro nel mercato automobilistico italiano, con una crescita dell’11,5% rispetto all’anno precedente. Secondo l’analisi “Il Mercato Auto a Valore – Focus noleggio” del Centro Studi Fleet&Mobility, realizzata su dati Dataforce, i noleggiatori hanno acquistato circa 454.000 vetture, pari a un incremento del 12,6% dei volumi.

La crescita degli investimenti, secondo quanto riporta il sito interautonews.com, è stata accompagnata da una lieve riduzione del valore medio netto per vettura, sceso a 31.900 euro (-1%), mentre il valore medio di listino è aumentato dello 0,7%, segnale di un orientamento verso modelli di fascia inferiore. Il differenziale tra prezzi lordi e netti riflette inoltre un incremento degli sconti praticati dalle Case, stimato in circa 900 euro per vettura.

L’analisi evidenzia anche il forte aumento delle forniture a stock destinate alle società captive, che hanno assorbito oltre 51.000 unità in più rispetto al 2024, confermando il ruolo sempre più centrale del noleggio nelle strategie commerciali e industriali del mercato automotive.