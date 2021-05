Il prezzo della benzina sale ancora, sfiora 1,6 euro. Balzo del 16,7% in un anno. Stangata da 273 euro a famiglia

Prezzi dei carburanti ancora in salita. Secondo le rilevazioni settimanali del Mise la benzina ha raggiunto quota 1,593 euro al litro, contro gli 1,588 di una settimana fa. Stesso trend per il gasolio, che si attesta a 1,452 euro, contro gli 1,447 euro al litro di una settimana fa. Benzina che vede quindi quota 1,6 euro, picco raggiunto e superato l'ultima volta, spiega l'Unione nazionale consumatori, il 10 giugno 2019, quando toccò quota 1,606.

Impennata che si ripercuote inevitabilmente sulla logistica, in un Paese dove l'85% dei trasporti commerciali avviene su strada. Situazione che spinge la Coldiretti a valutare effetti negativi sull'intero sistema agroalimentare, dove i costi della logistica arrivano ad incidere dal 30 al 35% sul totale dei costi per frutta e verdura. A tirare le somme dei rincari ci ha pensato il Codacons, che stima come un litro di benzina costi oggi il 16,7% in più rispetto a maggio dello scorso anno, con un maggior esborso per un pieno di verde pari a +11,4 euro. Il gasolio, d'altro canto, costa il 15,7% in più su base annua, +9,85 euro per un pieno. Per una famiglia l'aggravio rispetto al maggio 2020 è quindi di 273 euro l'anno. "Un vero e proprio allarme prezzi - sottolinea il Codacons - che si ripercuote sulle tasche delle famiglie, non solo per i rifornimenti di carburante, ma anche attraverso i listini al dettaglio di una moltitudine di prodotti".

Il rincaro dei carburanti porta con sé una serie di effetti a cascata: sui prezzi dei prodotti trasportati, sull'industria, sui beni energetici, con il rischio di ulteriori ostacoli alla ripresa. Necessario quindi allargare il perimetro di analisi individuando, come evidenzia Coldiretti, alternative green: "con il Pnrr - afferma il presidente di Coldiretti Ettore Prandini - serve anche agire sui ritardi strutturali dell'Italia e sbloccare tutte le infrastrutture che migliorerebbero i collegamenti tra Sud e Nord del Paese, ma pure con il resto del mondo per via marittima e ferroviaria in alta velocità, con una rete di snodi composta da aeroporti, treni e cargo". Per la Federconsumatori i prezzi degli carburanti sono "ben al di sopra del livello a cui dovrebbero attestarsi".

Secondo i calcoli del loro Osservatorio Nazionale, il prezzo della benzina dovrebbe essere almeno 12 centesimi al di sotto di quello attuale. Focus poi sul sistema di tassazione: su 1,60 Euro al litro di benzina oltre 72 centesimi sono di accisa, 28 di Iva. Imposta che viene applicata anche sull'accisa, tassando quella che è già una tassa, evidenzia Federconsumatori, che spiega anche come secondo "una recente analisi di Unem, il prezzo italiano della benzina al netto delle tasse si attesterebbe al di sotto della media europea di 3-4 centesimi. Al lordo delle tasse, invece, risulta più caro del +26% rispetto ai costi applicati in Europa".