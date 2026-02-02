Il marchio Chery arriverà in Italia a partire da Giugno 2026. Dopo l'arrivo di Omoda & Jaecoo il brand cinese punta su gamma Nev

Il Gruppo Chery annuncia ufficialmente l'arrivo del brand principale Chery sul mercato italiano a partire da giugno 2026, completando così la propria strategia di espansione in Europa. Forte di una presenza in oltre 120 Paesi e di una base globale di più di 18,5 milioni di utenti, il costruttore cinese punta sull'Italia come mercato chiave per la diffusione delle sue soluzioni di mobilità. Dopo l'arrivo di Omoda & Jaecoo e la sua crescita in Italia, Chery farà leva su una gamma orientata ai New Energy Vehicles (Nev), con la tecnologia ibrida al centro dell'offerta. In sinergia con gli altri brand del Gruppo, ovvero Omoda & Jaecoo, Lepas e il futuro iCaur, l'obiettivo dichiarato è quello di coprire un ampio spettro di segmenti, dai modelli compatti fino alle soluzioni familiari a sette posti.

A sostegno dell'espansione italiana c'è la struttura del Gruppo, che nel 2025 ha raggiunto il traguardo 'Dual 500', entrando nella classifica Fortune Global 500 e confermandosi per il 23° anno consecutivo primo esportatore cinese di auto passeggeri, con oltre 1,34 milioni di unità esportate. Il risultato è stato supportato da una rete di otto centri di ricerca e sviluppo nel mondo e dal sistema Chery Super Hybrid. «L'ingresso in Italia - ha fatto sapere l'azienda - non è solo un'espansione commerciale ma una promessa a lungo termine legata alla 'Europe Strategy'. Seguendo il principio 'In Italy, For Italy, Be Italy', Chery si impegna a radicarsi nel territorio per co-creare un futuro della mobilità più smart e sostenibile insieme alle famiglie italiane».