Immatricolazioni auto Europa: a maggio continua l'avanzata dei marchi cinesi, rimbalza Tesla

Nel mese di maggio in Europa (Eu27+Efta+Uk) è proseguita la decisa crescita dei marchi cinesi. Intanto, Tesla ha mostrato un deciso rimbalzo. Secondo i dati Acea, Geely Group - primi gruppo cinese per quota di mercato al 3,3% - ha registrato 38.146 immatricolazioni (+12,6%), seguita da Byd con 32.380 unità (+136,6%) e una quota salita al 2,8%. Saic Motor ha immatricolato 30.527 auto (+13,9%) con quota salita al 2,6%. Le immatricolazioni di Chery Automobile sono state 27.412, in crescita del 244,1%, con quota al 2,4%. Infine, per Leapmotor, le immatricolazioni sono state 9.945 (+465,1%) e quota salita allo 0,9%.

Per quanto riguarda Tesla, il marchio di auto elettriche che fa capo a Elon Musk, ha registrato 28.610 immatricolazioni, con un rialzo del 107,9% e una quota salita al 2,5%, più che raddoppiata rispetto a un anno fa (+57,2% a 118.068 unità nei 5 mesi e quota al 2%).

Per quanto riguarda il periodo gennaio-maggio 2026, Geely Group ha registrato un +6,5% a 176.676 unità (quota stabile al 3%), Saic Motor +11,6% a 141.490 unità (2,4% di quota), Byd +145,2% a 135.307 (quota al 2,3%), Chery Automobile +316% a 122.843 (2,1% la quota), e Leapmotor +552,9% a 43.037 (0,7% la quota).